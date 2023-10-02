Любимый для миллионов людей: опубликован рейтинг видов самого популярного кофе в мире (фото)

Целых три вида греческого кофе попали в топ 10 лучших кофейных напитков, список которых представили 1-го октября, во Всемирный день кофе. Греция заняла седьмое, четвертое и третье места.

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Три греческих вида кофе получили мировое признание, заняв места в десятке лучших в мире. Хотя итальянский эспрессо сохраняет свое первенство, греческие варианты заняли третье, четвертое и седьмое места, пишет GreekReporter.

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Отмечая 1 октября Всемирный день кофе, Taste Atlas, авторитетная платформа, известная своими подборками кулинарных шедевров, подготовила список лучших и самых известных видов кофе.

Эти рейтинги основываются только на отзывах пользователей, что придает значительное доверие к коллективным предпочтениям осведомленных ценителей кофе. Греция, хоть и не достигла высот итальянской кофейной культуры, укрепила свое присутствие на мировом рынке кофе, подтвердив, что греческие кофейные традиции резонируют далеко за ее пределами.

Эти рейтинги основываются только на отзывах пользователей, что придает значительное доверие к коллективным предпочтениям осведомленных ценителей кофе Фото: Taste Atlas

Седьмое место в этом списке занимает греческий фраппе родом из Салоник. По описанию Taste Atlas, "этот греческий напиток появился в 1957 году, хотя сам термин "фраппе" впервые появился еще в 19 веке. Его готовят путем смешивания растворимого кофе, воды и льда. Обычно напиток готовят с помощью шейкера или ручного миксера, чтобы, когда напиток наливают в бокал, сверху поднималась пена".

Димитрису Ваккондио, бывшему сотруднику Nescafé, часто приписывают случайное изобретение кофейного фраппе. Столкнувшись с нехваткой горячей воды для приготовления растворимого кофе во время Международной ярмарки в Салониках, он случайно изобрел этот культовый напиток.

Этот напиток можно улучшить, добавляя молоко или сгущенное молоко. Кроме того, творческие вариации могут включать сливочные ликеры или мороженое.

Четвертую позицию в списке занимает Фредо Эспрессо — греческий кофе, который идеально сочетает эспрессо со льдом. В отличие от обычного кофе со льдом, эта греческая версия кофе тщательно смешивает оба компонента, пока кофе не приобретает бархатную консистенцию.

После этого кофе выливают на лед и подслащивают до своего вкуса, причем процесс подслащивания является обязательным перед смешиванием. По данным Taste Atlas, Фредо Эспрессо стало общенациональным продуктом повседневной жизни в 1990-х годах, закрепив свое место в греческой культуре.

На третьем месте оказался Фредо Капучино, который стал любимым греческим кофейным напитком. Изготовленный из эспрессо, обычно в виде двойного шота, этот кофе сначала смешивается со льдом, а затем процеживается и разливается по бокалам со льдом.

Чтобы достичь фирменной текстуры, напиток дополняют хорошо охлажденным молоком, которое взбалтывают или смешивают, чтобы создать сливочную, пенную консистенцию. Традиционно для подачи Фредо Капучино используют высокие бокалы.

И Фредо Эспрессо, и Фредо Капучино, хотя и имеют общее происхождение, отличаются в использовании молока. Эти невероятные кофейные напитки, легкодоступные в Греции, стали любимыми напитками, особенно в жаркие летние месяцы.

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