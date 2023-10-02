Улюблена для мільйонів людей: опубліковано рейтинг видів найпопулярнішої кави у світі (фото)

Цілих три види грецької кави потрапили у топ 10 найкращих кавових напоїв, список яких представили 1-го жовтня, у Всесвітній день кави. Греція зайняла сьоме, четверте та третє місця.

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Три грецькі види кави здобули світове визнання, посівши місця в десятці найкращих у світі. Хоча італійський еспресо, який зберігає свою першість, грецькі варіанти посіли третє, четверте та сьоме місця, пише GreekReporter.

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Відзначаючи 1 жовтня Всесвітній день кави, Taste Atlas, авторитетна платформа, відома своїми добірками кулінарних шедеврів, підготувала список найкращих та найвідоміших видів кави.

Ці рейтинги ґрунтуються лише на відгуках користувачів, що надає значної довіри до колективних уподобань обізнаних поціновувачів кави. Греція, хоч і не досягла висот італійської кавової культури, зміцнила свою присутність на світовому ринку кави, підтвердивши, що грецькі кавові традиції резонують далеко за її межами.

Ці рейтинги ґрунтуються лише на відгуках користувачів, що надає значної довіри до колективних уподобань обізнаних поціновувачів кави Фото: Taste Atlas

Сьоме місце в цьому списку посідає грецький фрапе родом із Салонік. За описом Taste Atlas, "цей грецький напій з'явився у 1957 році, хоча сам термін "фрапе" вперше з'явився ще у 19 столітті. Його готують шляхом змішування розчинної кави, води та льоду. Зазвичай напій готують за допомогою шейкера або ручного міксера, щоб, коли напій наливають у келих, зверху піднімалася піна".

Дімітрісу Ваккондіо, колишньому співробітнику Nescafé, часто приписують випадковий винахід кавового фрапе. Зіткнувшись із нестачею гарячої води для приготування розчинної кави під час Міжнародного ярмарку в Салоніках, він випадково винайшов цей культовий напій.

Цей напій можна покращити, додаючи молоко або згущене молоко. Крім того, творчі варіації можуть включати вершкові лікери або морозиво.

Четверту позицію в списку посідає Фредо Еспресо — грецька кава, яка ідеально поєднує еспресо з льодом. На відміну від звичайної кави з льодом, ця грецька версія кави ретельно змішує обидва компоненти, доки кава не набуває оксамитової консистенції.

Після цього каву виливають на лід і підсолоджують до свого смаку, причому процес підсолоджування є обов'язковим перед змішуванням. За даними Taste Atlas, Фредо Еспресо стало загальнонаціональним продуктом повсякденного життя в 1990-х роках, закріпивши своє місце в грецькій культурі.

На третьому місці опинився Фредо Капучино, який став улюбленим грецьким кавовим напоєм. Виготовлена з еспресо, зазвичай у вигляді подвійного шота, ця кава спочатку змішується з льодом, а потім проціджується і розливається по келихах із льодом.

Щоб досягти фірмової текстури, напій доповнюють добре охолодженим молоком, яке збовтують або змішують, щоб створити вершкову, пінну консистенцію. Традиційно для подачі Фредо Капучино використовують високі келихи.

І Фредо Еспресо, і Фредо Капучино, хоча і мають спільне походження, відрізняються у використанні молока. Ці неймовірні кавові напої, легкодоступні в Греції, стали улюбленими напоями, особливо в спекотні літні місяці.

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