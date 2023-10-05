Антарктический дрифт. 72-километровый айсберг на всей скорости протаранил крохотный остров (фото)

Исследователи показали снимки этого события, сделанные спутником — размеры ледовой глыбы, врезавшийся в остров, поражают.

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В июне 2021 года Национальный ледовый центр США сообщил, что в результате столкновения айсберга D-28 и шельфового ледника Борхгревинка в районе Земли Королевы Мод в Восточной Антарктиде, образовав новый айсберг D-30, пишет SciTechDaily.

Любопытно, но почти сразу после "рождения" молодой айсберг тут же раскололся в результате столкновения, это способствовало образованию D-30A. Следующие два года гигантская глыба льда длиной 72 километра и шириной 20 сантиметров дрейфовала, пока в 2023 году не протаранила гораздо меньший по размеру остров Кларенс.

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Фото этого "антарктического дрифта" удалось сделать спутнику NASA Aqua. На кадрах видно, как спутник подходит к краю острова 6 сентября 2023 года. Дугие снимки MODIS показывают, как айсберг приближается к острову еще в конце августа текущего года, затем глыба льда натыкается на юго-восточное побережье острова, а затем вращается вокруг него в первые две недели сентября. К концу первого месяца осени айсберг отошел от острова и продолжил дрейфовать на север.

По словам гляциолога из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, Кристофера Шумана из Университета Мэриленда, вероятно, айсбергу не удалось "прикрепиться", так как восточная сторона острова Кларенс имеет чрезвычайно отвесный обрыв с достаточно глубокой водой, чтобы позволить айсбергу пройти насквозь.

Изображение айсберга D-30A на краю острова Кларенс Фото: NASA

Однако ученые предупреждают, что такое "столкновение" может повлечь за собой целый каскад событий, и не все из них будут положительными для местной дикой природы и экосистем. Например, богатая железом талая вода айсбергов может помочь удобрить океанскую воду и стимулировать полезное цветение фитопланктона.

С другой стороны, припаркованный у берега айсберг может помешать пингвинам добывать пищу, а на острове Кларенс обитает более 100 000 размножающихся пар. По словам эколога из Университета Стоуни-Брук Хизер Линч, к счастью время для "столкновения" оказалось удачным, большинство из размножающихся там пингвинов еще не успели вернуться в колонию. Если бы это произошло в декабре, последствия были бы более масштабными.

Отметим, прежде чем протаранить остров Кларенс, D-30A в течение нескольких месяцев в 2021 году дрейфовал на запад вдоль антарктического побережья вместе с Антарктическим прибрежным течением. Затем океанские течения Круговорота Уэдделла подтолкнули его на северо-запад в открытые воды восточного мора. В ноябре 2022 года айсберг сделал резкий поворот на север, двигаясь вдоль Антарктического полуострова в районе, известном как "Аллея айсбергов", на пути к острову Кларенс.

Исследователи отмечают, что пока неизвестно, куда именно отправится айсберг дальше, для этого потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что невероятный момент, как айсберг откалывается и кувыркается в воде.