Антарктичний дрифт. 72-кілометровий айсберг на всій швидкості протаранив крихітний острів (фото)

Дослідники показали знімки цієї події, зроблені супутником — розміри льодової брили, що врізалася в острів, вражають.

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У червні 2021 року Національний льодовий центр США повідомив, що внаслідок зіткнення айсберга D-28 і шельфового льодовика Борггревінка в районі Землі Королеви Мод у Східній Антарктиді утворився новий айсберг D-30, пише SciTechDaily.

Цікаво, але майже відразу після "народження" молодий айсберг одразу ж розколовся внаслідок зіткнення, це сприяло утворенню D-30A. Наступні два роки гігантська брила льоду завдовжки 72 кілометри і завширшки 20 сантиметрів дрейфувала, поки 2023 року не протаранила набагато менший за розміром острів Кларенс.

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Фото цього "антарктичного дрифту" вдалося зробити супутнику NASA Aqua. На кадрах видно, як супутник підходить до краю острова 6 вересня 2023 року. Інші знімки MODIS показують, як айсберг наближається до острова ще наприкінці серпня поточного року, потім брила льоду натикається на південно-східне узбережжя острова, а потім обертається навколо нього в перші два тижні вересня. До кінця першого місяця осені айсберг відійшов від острова і продовжив дрейфувати на північ.

За словами гляціолога з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, Крістофера Шумана з Університету Мериленду, імовірно, айсбергу не вдалося "прикріпитися", оскільки східний бік острова Кларенс має надзвичайно стрімке урвище з досить глибокою водою, щоб дозволити айсбергу пройти наскрізь.

Зображення айсберга D-30A на краю острова Кларенс Фото: NASA

Однак учені попереджають, що таке "зіткнення" може спричинити цілий каскад подій, і не всі з них будуть позитивними для місцевої дикої природи та екосистем. Наприклад, багата на залізо тала вода айсбергів може допомогти удобрити океанську воду і стимулювати корисне цвітіння фітопланктону.

З іншого боку, припаркований біля берега айсберг може перешкодити пінгвінам добувати їжу, а на острові Кларенс мешкає понад 100 000 пар, що розмножуються. За словами еколога з Університету Стоуні-Брук Гізер Лінч, на щастя, час для "зіткнення" виявився вдалим, більшість пінгвінів, які там розмножуються, ще не встигли повернутися в колонію. Якби це сталося в грудні, наслідки були б масштабнішими.

Зазначимо, перш ніж протаранити острів Кларенс, D-30A протягом кількох місяців у 2021 році дрейфував на захід уздовж антарктичного узбережжя разом з Антарктичною прибережною течією. Потім океанські течії Колообігу Ведделла підштовхнули його на північний захід у відкриті води східного мору. У листопаді 2022 року айсберг зробив різкий поворот на північ, рухаючись уздовж Антарктичного півострова в районі, відомому як "Алея айсбергів", на шляху до острова Кларенс.

Дослідники зазначають, що поки що невідомо, куди саме вирушить айсберг далі, для цього потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що неймовірний момент, як айсберг відколюється і перекидається у воді.