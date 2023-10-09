Самый ленивый слизень в мире обладает суперсилой: что позволяет ему, обходиться без еды месяцами

Это загадочный моллюск может питаться солнечной энергией, поглощать солнечный свет и прикидывается "растением", чтобы не есть.

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Удивительный мангровый слизень (Elysia bangtawaensis) обитает в неглубоких водоемах в мангровых лесах и болотах в Юго-Восточной Азии и Австралии. Удивительное существо привлекло внимание исследователей тем, что способно месяцами обходиться без пищи, пишет Live Science.

Эти крохотные моллюски не только похожи на звездное небо, но и принадлежат к сакоглоссанам, известным как "морские слизни, питающиеся солнечной энергией". Удивительно, но это вовсе не метафора, моллюски и правда способны напитываться солнечной энергией, чтобы обходиться без еды месяцами.

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Исследователи отмечают, слизни живут в мангровых зарослях, где бездельничают в неглубоких водоемах. Моллюски соскребают содержимое крошечных клеток водорослей, что позволяет им обрести суперсилу — способность к фотосинтезу. Отметим, что существует единственная группа животных, известная тем, что может фотосинтезировать, сохраняя хлоропласты из водорослей.

Эти удивительные моллюски имеют от 7 до 9 острых зубов, которыми они прокалывают клетки водорослей, а затем высасывают из них полезные вещества, в том числе и хлоропласты. Эти клеточные структуры растения используют для преобразования солнечного света в сахара во время фотосинтеза. Ученые отмечают, что слизни вырастают всего до 5 сантиметров в длину и используют хлоропласты, которые поглощают, для питания.

К слову, хлоропласты не только производят энергию, но также окрашивают моллюсков в темный, листовидно-зеленый цвет. Это помогает мангровым слизням сливаться с окружающей средой и оставаться незамеченными для потенциальных хищников, в том числе ракообразных и птиц. Впрочем, удивительного действия хлоропластов хватает лишь на несколько месяцев, затем они начинают сжиматься, а моллюски приобретают желтоватый оттенок. В этот момент они вынуждены восполнять свой фотосинтетический аппарат новой порцией водорослей.

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