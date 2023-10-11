Лабиринты древнего мира: почему древние жители Турции прятались под землей (фото)

Каймаклы считается одним из крупнейших подземных городов и находится на территории Турции в долине Каппадокия. Он раскидывается на масштабную сеть туннелей и залов, выдолбленных в мягкой вулканической породе — туфе.

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В 1963 году мужчина в турецкой провинции Невшехир сделал удивительное открытие во время ремонта своего подвала. Он разрушил стену и наткнулся на огромный подземный город, известный как Деринкую. Этот скрытый город, простирающийся на глубину 18 этажей, был полной неожиданностью, с такими объектами, как часовни, школы и конюшни. Настоящий оживленный подземный мегаполис прямо под его домом, пишет IFLScience.

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Деринкую, с его огромной лабиринтной планировкой, могли создать еще в 8-7 веках до нашей эры. Это подземное чудо было не единственной находкой в регионе. На самом деле есть еще один подземный город под названием Каймаклы, соединенный с Деринкую сетью тоннелей.

Каймаклы, хоть и не такое большое, все же погружается на восемь этажей под землю и стало домом для примерно 3 000 человек, а укрываться здесь могли до 15 000. Оно имело уникальную планировку: верхний этаж служил конюшнями для животных. Его еще построили хетты.

На втором этаже находились церкви, места захоронений и жилые помещения, а на третьем — кухни, кладовые и даже места для виноделия. Интересно, но состоятельные семьи предпочитали жить ближе к поверхности, что напоминает сюжет из мрачной научно-фантастической сказки.

Этажи связаны между собой отвесными вентиляционными колодцами с водоемами на дне. А входы и выходы перекрывали огромными каменными дисками. Сам же город состоял по большей части из двухкомнатных "квартир", в который постоянная температура колебалась в пределах +27 С°.

Подземный город Каймаклы

Деринкую и Каймаклы первоначально были вырыты из мягкой вулканической породы в 7 веке до нашей эры. На протяжении веков их расширяли и использовали ранние христиане, искавшие убежища от религиозных преследований и нападений во время арабо-византийских войн между 780 и 1180 годами.

Пожалуй, самой удивительной деталью является то, что подземный город не покидали полностью до 1923 года. В то время греческие жители этого района были вынуждены уехать из-за обмена населением между Грецией и Турцией. Это означало, что этот удивительный подземный мир оставался скрытым и нетронутым в течение веков, молчаливым свидетелем истории и рассказов своих жителей.

Открытие Деринкую и Каймаклы является свидетельством изобретательности и устойчивости древних цивилизаций. Эти подземные города гарантировали безопасность в бурные времена, освещая творчество и изобретательность первых жителей. Их существование открывает окно в прошлое, и это действительно удивительно — думать о жизни, которая когда-то протекала в этих скрытых глубинах.

Эти подземные чудеса продолжают поражать воображение и доступны для общественности, предлагая уникальную возможность сделать шаг назад во времени и увидеть кусочек истории прямо у нас под ногами.

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