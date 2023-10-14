Уникальная посуда и жилище: в Черновицкой области нашли редкие артефакты древних славян

Археологи обнаружили старинные фрагменты глиняной посуды, украшенной узорами. Ученые считают, что находка связана с райковецкой культурой или восточными славянами.

Related video

В лесу на территории Глыбокской громады Черновицкой области местный житель наткнулся на остатки керамической посуды, украшенные узорами, которые потенциально можно реконструировать. Кроме того, обнаружены остатки того, что, как считают, было раннеславянским жильем. Сейчас эти материалы изучают историки, пишет "Суспільне".

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Николая Илькива члена Союза археологов Украины, в регионе было много находок артефактов, датированных 8-10 веками. Однако эти недавние находки являются уникальными, поскольку они впервые зафиксированы именно в этом месте. Илькив объясняет, что керамическая посуда найдена на территории поселения, связанного с райковецкой культурой или восточными славянами. Эти сообщества жили преимущественно в полуглубоких земляночных жилищах, поэтому артефакты из их сооружений редко встречаются случайно.

"Поселение обнаружил в прошлом веке археолог Борис Томищук. Тогда тоже проводили незначительные раскопки, но конкретно эти остатки полуземлянок тогда не нашли. Недавно вместе с посудой обнаружили также большие куски пережженного камня, из которого когда-то выкладывали печи для обогрева и приготовления пищи", — рассказывает историк.

Керамическая посуда найдена на территории поселения, связанного с райковецкой культурой или восточными славянами Фото: Суспільне Чернівці

На поселении найдены фрагменты глиняной посуды и горшков различной формы, как ручной лепки, так и созданные на гончарном круге. На глиняной посуде прослеживаются орнаментальные узоры в виде горизонтальных и волнистых линий. Также обнаружены следы многократного обжига.

"То есть первично — когда его выжгли для использования в домашних условиях, а потом — или жилье сгорело, или нападение было. В результате повторного обжига посуда приобрела характерный оттенок", — объясняет Илькив.

Илькив утверждает, что остатки сохранились так, что позволяют реконструировать не только определенные фрагменты, но и всю форму сосудов.

На поселении найдены фрагменты глиняной посуды и горшков различной формы, как ручной лепки, так и созданные на гончарном круге Фото: Суспільне Чернівці

"Благодаря тому, что остатки того жилья разрушились хаотично, посуда поддается полной реконструкции. Это уже информативный исторический материал. Можно четче определить хронологию и к какому периоду относится вещь", — добавляет он.

Важно

Сундучок из прошлого. Черниговские археологи раскрыли секреты ранее неизвестного хутора (фото)

Когда специалисты закончат изучение материалов и, по возможности, реконструируют эти остатки, их планируют передать в музейные фонды.

Это археологическое открытие проливает свет на образ жизни и практики ранних славянских сообществ на территории Черновицкой области и вносит ценный вклад в понимание их истории. Уникальный характер этих находок делает их значительным дополнением к археологическому наследию региона, что имеет потенциал углубить наше понимание прошлого.

Ранее Фокус писал о некрополе Скоробир на Полтавщине, который исследовали археологи.

А также мы рассказывали о том, как Россия продолжает "реставрировать" Ханский дворец.