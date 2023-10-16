Белые медведи в Арктике оказались на грани вымирания: почему у самок исчезает молоко

Исследователи считают, что без принятия необходимых мер уже сейчас существование всего вида окажется под угрозой.

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Исследователи больше не пугают климатическими изменениями, они прямым текстом заявляют, что климатический кризис уже здесь. Фактически планета уже перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", пишет IFLScience.

Последствия климатического кризиса уже проявились в виде интенсивных волн тепла и масштабных лесных пожаров, которые обрушились на планету в этом году. Несмотря на то, что основная вина за климатический кризис лежит на плечах человека, животные также страдают. Новые исследования показывают, из-за потепления и потери морского льда выживание детенышей белых медведей во всей Арктике окажется под угрозой.

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По словам научного сотрудника биологических наук Университета Торонто Луизы Арчер, когда морской лед тает белые медведи вынуждены на несколько месяцев выйти на сушу, в результате чего фактически оказываются без доступа к пище. Этот период голодания является трудным для всех животных, но в особенности для матерей, выкармливающих детенышей.

Новое исследование показало, что увеличение времени, проведенного на суше во время таяния морского дна, негативно влияет на лактацию белых медведиц. Ученые полагают, что нарушение лактации, вероятно, сыграло роль в недавнем сокращении популяций нескольких белых медведей. Кроме того, результаты показывают, как в будущем на семьи белых медведей может повлиять продолжающаяся потеря морского льда, вызванная климатическим климатом.

Морской лед является для белых медведей важной платформой для охоты на богатых энергией тюленей. Известно, что морской лед является динамической системой, меняющейся со временем в разных регионах Арктики. Например, в западной части канадского Гудзонова залива белые медведи сталкиваются с сезонной потерей морского льда в летние месяцы. Это вынуждает их перемещаться на сушу до тех пор, пока более низкие зимние температуры не восстановят ледовый покров.

На суше возможности для охоты редки, а потому белые медведи, как правило, голодают. В этот период времени они полагаются на свои запасы телесного жира, которые служат им источником энергии. Ученые обнаружили, что без доступа к пище белые медведи могут терять около килограмма массы тела в день, а потому им приходится снижать уровень активности до тех пор, пока лед не вернется.

Однако наибольшая нагрузка ложится на самок, которые выкармливают детенышей. Им необходимо учитывать дополнительную нагрузку, связанную с лактацией. Отметим, что белые медведи производят высокоэнергетическое молоко, до 35% жирности, похожее на взбитые сливки. Это молоко с высоким содержанием жира позволяет детенышам быстро расти, увеличиваясь с 600 граммов при рождении до более 100 килограммов в возрасте 2,5 лет.

Арчер отмечает, что перед медведицами фактически становится выбор: перестать кормить и подвергнуть риску здоровье своих малышей, или продолжить ценой собственного здоровья. Несмотря на то, что лактация важна как для матери, так и для детенышей, исследования лактации белых медведей проводятся относительно редко. Чтобы пролить свет на то, как много энергии требуется самкам в период лактации, ученые провели новое исследование.

Они обратились к набору данных по образцам молока белых медведей, собранным в конце 1980-х и начале 1990-х годов на суше в безледный период. Команда подсчитала, как долго голодала каждая медведица и обнаружили, что энергетическая ценность их молока снижалась по мере того, как больше дней они проводили без доступа к пище. В конце концов некоторые медведицы и вовсе перестали производить молоко.

Результаты также показывают, что медведицы, сократившие затраты на лактацию, получили выгоды, поскольку использовали меньше резервов своего тела, то есть смогли голодать дольше. В то же время детеныши, получавшие молоко с более низкой калорийностью, росли медленнее, чем потомство самок, которые продолжили лактацию. Теперь ученые полагают, что в долгосрочной перспективе это может снизить выживаемость детенышей, а в конечном итоге и вовсе повлияет на динамику популяции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли идентифицировать ДНК белых медведей по их следам.