Отмыть Землю. Ученые научились превращать пластиковые отходы в мыло

Исследователи считают, что новая технология в будущем позволит очистить планету от пластикового мусора, заполонившего ее.

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Пластиковые отходы стали настоящей угрозой для жизни на Земле — частицы микропластика уже обнаружены в грунтовых водах, органах животных, рыб и человека, а мусорный пластиковый пакет был обнаружен в самой глубокой точке земного океана, пишет Science News Explores.

Ученые десятилетиями пытаются найти эффективные способы, которые эффективно помогут очистить планету от пластика. И, похоже, в конце этого тоннеля наконец-то забрезжил свет. Новое исследование обнаружило технологию, которая поможет не просто повторно перерабатывать пластик, но и превращать его в нечто стоящее.

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Поверхностно-активные вещества — химические вещества с особенно крутыми свойствами. По сути, они способны склеивать материалы, которые обычно не смешиваются, например масло и воды. Именно это и сделало их ключевым ингредиентом для производства десятков продуктов, которые мы с легкостью обнаружим дома. Среди них моющие средства, мыло и смазочные материалы. Теперь исследователи обнаружили технологию, которая позволит превратить ранее использованный пластик в поверхностно-активные вещества.

Около двух третий всего когда-либо произведенного пластика на планете сегодня оказывается на свалках или засоряет окружающую среду. Даже сегодня, с развитием технологий, переработке поддается лишь около 10% пластиковых отходов, но даже в этом случае большинство вторичного пластика оказывается не лучшего качества.

В новом исследовании химики сосредоточились на поиске способа "переработки" пластика, превратив его в более ценное сырье. По словам соавтора исследования, химика в Технологическом институте Вирджинии Гуоляна Лю, они с командой рассматривали пластиковые отходы в качестве "наземной сырой нефти".

Чтобы производить ценные химикаты сегодня, больше не нужно спускаться глубоко в океан или под землю, фактически мы можем сосредоточиться на переработке пластика. В этом случае побочным эффектом также будет освоение более экологичного и чистого способа переработки пластиковых отходов.

Наиболее используемыми видами пластика сегодня являются полиэтилен и полипропилен — они состоят из очень длинных цепочек из десятков тысяч связанных атомов углерода. Команда отмечает, что поверхностно-активные вещества, по сути, также состоят из связанных углеродных цепей, однако гораздо более коротких. Кроме того, цепочки поверхностно-активных веществ также покрыты группами атомов, притягивающих воду.

В ходе исследования Лю с командой разработали специальный реактор, тщательно нагревающий и конденсирующий пластик в воск с короткими углеродными цепочками. После того они закрыли молекулы воска группами атомов кислорода, а далее обработали их щелочным раствором. Эта обработка превратила воск в поверхностно-активное вещество.

Далее ученые добавили немного красителя и ароматизатора — в результате им удалось создать крошечные кусочки мыла. Увы, эта технология все еще требует доработки, ведь пока ученым удалось произвести лишь полграмма поверхностно-активного вещества за раз, размером всего с тыквенную семечку.

Однако Лю с командой работают над расширением процесса, а потому есть надежда, что в скором времени ученым буквально удастся отмыть Землю от загрязняющего пластика.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что биоразлагаемый пластик также опасен, как и обычный.