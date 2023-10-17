Відмити Землю. Учені навчилися перетворювати пластикові відходи на мило

Дослідники вважають, що нова технологія в майбутньому дасть змогу очистити планету від пластикового сміття, що заполонило її.

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Пластикові відходи стали справжньою загрозою для життя на Землі — частинки мікропластику вже виявлено в ґрунтових водах, органах тварин, риб і людини, а сміттєвий пластиковий пакет було виявлено в найглибшій точці земного океану, пише Science News Explores.

Вчені десятиліттями намагаються знайти ефективні способи, які ефективно допоможуть очистити планету від пластику. І, схоже, в кінці цього тунелю нарешті з'явилося світло. Нове дослідження виявило технологію, яка допоможе не просто повторно переробляти пластик, а й перетворювати його на щось вартісне.

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Поверхнево-активні речовини — хімічні речовини з особливо крутими властивостями. По суті, вони здатні склеювати матеріали, які зазвичай не змішуються, як-от олія та вода. Саме це і зробило їх ключовим інгредієнтом для виробництва десятків продуктів, які ми з легкістю виявимо вдома. Серед них мийні засоби, мило та мастильні матеріали. Тепер дослідники виявили технологію, яка дасть змогу перетворити раніше використаний пластик на поверхнево-активні речовини.

Близько двох третин усього коли-небудь виробленого пластику на планеті сьогодні опиняється на звалищах або засмічує навколишнє середовище. Навіть сьогодні, з розвитком технологій, переробці піддається лише близько 10% пластикових відходів, але навіть у цьому випадку більшість вторинного пластику виявляється не найкращої якості.

У новому дослідженні хіміки зосередилися на пошуку способу "переробки" пластику, перетворивши його на ціннішу сировину. За словами співавтора дослідження, хіміка в Технологічному інституті Вірджинії Гуоляна Лю, вони з командою розглядали пластикові відходи як "наземну сиру нафту".

Щоб виробляти цінні хімікати сьогодні, більше не потрібно спускатися глибоко в океан або під землю, фактично ми можемо зосередитися на переробці пластику. У цьому випадку побічним ефектом також буде освоєння більш екологічного і чистого способу переробки пластикових відходів.

Найбільш використовуваними видами пластику сьогодні є поліетилен і поліпропілен — вони складаються з дуже довгих ланцюжків із десятків тисяч пов'язаних атомів вуглецю. Команда зазначає, що поверхнево-активні речовини, по суті, також складаються зі зв'язаних вуглецевих ланцюгів, проте набагато коротших. Крім того, ланцюжки поверхнево-активних речовин також покриті групами атомів, що притягують воду.

Під час дослідження Лю з командою розробили спеціальний реактор, який ретельно нагріває і конденсує пластик у віск з короткими вуглецевими ланцюжками. Після того вони закрили молекули воску групами атомів кисню, а далі обробили їх лужним розчином. Ця обробка перетворила віск на поверхнево-активну речовину.

Далі вчені додали трохи барвника й ароматизатора — в результаті їм вдалося створити крихітні шматочки мила. На жаль, ця технологія все ще потребує доопрацювання, адже поки що вченим вдалося виготовити лише пів грама поверхнево-активної речовини за раз, розміром лише з гарбузове насіння.

Однак Лю з командою працюють над розширенням процесу, а тому є надія, що незабаром вченим буквально вдасться відмити Землю від пластику, що забруднює.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що біорозкладний пластик також небезпечний, як і звичайний.