Есть рабочая версия: ученые продолжают исследования неизвестного сооружения в замке Паланок (фото)

Ученые исследуют неизвестное помещение замка Паланок в Мукачево: раскопки, которые начались в августе, продолжаются. Присоединиться к поискам могут все желающие, конечно, под наблюдением специалистов.

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В 2019 году во время расчистки одного из рвов на территории замка Паланок, Мукачево, рабочие наткнулись на неизвестное сооружение. Это пространство с куполообразным потолком сразу заинтересовало историков и археологов. Наконец, в конце августа этого года на этом месте начались раскопки. Детали опубликованы на Mukachevo.net.

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Археолог Владимир Мойжес, кандидат исторических наук, директор археологического музея Ужгородского национального университета, рассказывает, что раскопки сейчас в разгаре. Снято несколько слоев грунта, состоящего преимущественно из ила и строительного мусора. Сейчас есть рабочая версия, что помещение могло служить резервуаром для хранения чего-то, но точно не зерна или пороха, поскольку в помещении была высокая влажность.

Существовали мнения, что это пространство могли использовать для гашения извести или изготовления кирпича, но большинство историков склоняются к мнению, что оно предназначено для хранения технической воды. Стены здания выстроены из необработанного камня, с некоторыми участками, укрепленными кирпичом. Купол также выстроен из кирпича на известковом растворе. Исследователи в шутку предполагают, что под слоями грунта может быть захоронение князя Корятовича и его терракотового войска.

Сейчас снято примерно 3 метра грунта Фото: mukachevo.net

Сейчас снято примерно 3 метра грунта. Этот грунт засыпан в 20 веке, значительная его часть датируется советским временем. Обнаружены пуговицы с военной формы чехословацкого периода, что соответствует первой половине 20 века, а также фрагменты изразцов и керамики.

Археологи отмечают, что в советское время помещение намеренно засыпали строительным мусором. Причины этого и то, как это удалось сделать через узкие дверные проемы, остаются неизвестными. Недавно исследователи наткнулись на уровень пола, который изображен на плане 1725 года. Однако на плане пол ровный, тогда как обнаруженная кладка имеет выразительный наклон.

Также исследователи очищают помещение от остатков почвы, чтобы определить точную форму обнаруженного пола. Сейчас историки предполагают, что пол может напоминать воронку, но подтвердить или опровергнуть это можно будет только после того, как помещение полностью расчистят.

Раскопки в Паланке

К раскопкам приглашают присоединиться всех желающих. Ученики и учителя Мукачевского лицея №11 уже помогали исследовать это помещение в течение последних двух суббот.

Учительница истории прокомментировала, что это фантастическая возможность изучать историю родного края не только по учебникам, но и принимая непосредственное участие в настоящих раскопках. Стоит отметить, что все, кто участвует в раскопках, получают инструкции и выполняют свои задачи под наблюдением археологов.

Исследователи намерены продолжать раскопки до тех пор, пока будут позволять погодные условия, надеясь раскрыть тайны этой загадочной комнаты, которая долгие годы оставалась скрытой под слоями почвы в Мукачевском замке.

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