Є робоча версія: археологи продовжують дослідження невідомої споруди в замку Паланок (фото)

Науковці досліджують невідоме приміщення замку Паланок у Мукачево: розкопки, які почалися у серпні, тривають. Доєднатися до пошуків можуть усі охочі, звісно, під наглядом фахівців.

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У 2019 році під час розчищення одного з ровів на території замку Паланок, Мукачево, робітники натрапили на невідому споруду. Цей простір з куполоподібною стелею одразу зацікавив істориків та археологів. Нарешті, наприкінці серпня цього року на цьому місці розпочалися розкопки. Деталі опубліковано на Mukachevo.net.

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Археолог Володимир Мойжес, кандидат історичних наук, директор археологічного музею Ужгородського національного університету, розповідає, що розкопки зараз у розпалі. Знято кілька шарів ґрунту, що складається переважно з намулу та будівельного сміття. Наразі є робоча версія, що приміщення могло слугувати резервуаром для зберігання чогось, але точно не зерна чи пороху, оскільки в приміщенні була висока вологість.

Існували думки, що цей простір могли використовувати для гасіння вапна або виготовлення цегли, але більшість істориків схиляються до думки, що він призначений для зберігання технічної води. Стіни будівлі збудовані з необробленого каменю, з деякими ділянками, укріпленими цеглою. Купол також збудований з цегли на вапняному розчині. Дослідники жартома припускають, що під шарами ґрунту може бути поховання князя Корятовича та його теракотового війська.

Наразі знято приблизно 3 метри ґрунту Фото: mukachevo.net

Наразі знято приблизно 3 метри ґрунту. Цей ґрунт засипаний у 20 столітті, значна його частина датується радянським часом. Виявлено ґудзики з військової форми чехословацького періоду, що відповідає першій половині 20 століття, а також фрагменти кахлів та кераміки.

Археологи зазначають, що за радянських часів приміщення навмисно засипали будівельним сміттям. Причини цього і те, як це вдалося зробити через вузькі дверні прорізи, залишаються невідомими. Нещодавно дослідники натрапили на рівень підлоги, яка зображена на плані 1725 року. Однак на плані підлога рівна, тоді як виявлена кладка має виразний нахил.

Також дослідники очищають приміщення від залишків ґрунту, щоб визначити точну форму виявленої підлоги. Наразі історики припускають, що підлога може нагадувати воронку, але підтвердити чи спростувати це можна буде лише після того, як приміщення повністю розчистять.

Розкопки в Паланку

До розкопок запрошують долучитися всіх охочих. Учні та вчителі Мукачівського ліцею №11 вже допомагали досліджувати це приміщення протягом останніх двох субот.

Вчителька історії прокоментувала, що це фантастична можливість вивчати історію рідного краю не лише за підручниками, але й беручи безпосередню участь у справжніх розкопках. Варто зазначити, що всі, хто бере участь у розкопках, отримують інструкції та виконують свої завдання під наглядом археологів.

Дослідники мають намір продовжувати розкопки доти, доки дозволятимуть погодні умови, сподіваючись розкрити таємниці цієї загадкової кімнати, яка довгі роки залишалася прихованою під шарами ґрунту в Мукачівському замку.

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