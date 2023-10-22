Космический парадокс: почему космос такой темный, хотя Вселенная наполнена очень яркими звездами

Космос должен выглядеть очень ярко даже ночью, ведь он наполнен огромным количеством звезд. Астроном объясняет почему этого не происходит.

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Вопрос о том, почему космос даже ночью выглядит таким темным, несмотря на то, что в наблюдаемой Вселенной существует примерно 200 миллиардов триллионов звезд, получил название парадокс Ольберса. Многие звезды в космосе такие же яркие или даже ярче Солнца. Но почему космос не наполняет очень яркий свет? Это объясняет астроном Брайан Джексон из Университета штата Айдахо в Бойсе, США, пишет IFLScience.

Самым простым ответом на вышеуказанный вопрос будет следующий. Многие звезды в наблюдаемой Вселенной находятся очень далеко от нашей планеты и чем дальше находится звезда, тем она выглядит более тусклой. Например, если звезда находится в 10 раз дальше, то ее яркость будет в 100 раз меньше.

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Если представить себе сферу, в центре которой находится Земля, диаметром 10 световых лет, то в ней будет находится примерно 10 звезд. Чем дальше звезды от Земли, тем они будут светить не так ярко. Если увеличить размеры сферы до 1 млрд световых лет, внутри нее будет находится намного больше звезд, но самые далекие из них вообще будут еле видимы. Хотя самые далекие звезды будут обладать с точки зрения Земли самой маленькой яркостью, все равно ночное небо должно быть заполнено огромным количеством света.

Дело в том, что нашей Вселенной более 13 млрд лет, но свет самых далеких звезд даже еще не достиг Земли. Таким образом мы видим далеко не все звезды. То есть вокруг Земли недостаточно ярких звезд, чтобы своим светом они заполонили космос и сделали его очень ярким. Если посмотреть на ночное небо, то окажется, что в космос есть темные участки, но на самом деле звезды в этих участках нам не видны.

Дело в том, что нашей Вселенной более 13 млрд лет, но свет самых далеких звезд даже еще не достиг Земли Фото: wikipedia

Будет ли когда-то ночное небо освещено полностью ярким светом звезд? Вселенная постоянно расширяется, причем самые далекие галактики удаляются от Земли почти со скоростью света. Поскольку галактики удаляются очень быстро, свет их звезд приобретает цвета, которые не может увидеть глаз человека. Поэтому, даже когда свет самых далеких звезд долетит до Земли, все равно мы его не увидим и космос все еще будет темным.

Если же говорить об очень далеком будущем, то в конечном итоге все звезды, похожие на Солнце и живущие примерно 10 млрд лет, исчезнут. Тогда космос будет наполнен остатками таких звезд, которые называются белые карлики, а также черными дырами. Они не излучают свет, и вся Вселенная будет темной.

Несмотря на то, что ночное небо не полностью заполнено звездами, мы живем в особенное время в жизни Вселенной, когда мы можем видеть космос, наполненный светом и тьмой, говорит Джексон.

Фокус уже писал о том, что астрономы предложили новое место на Марсе, где стоит искать признаки существования внеземной жизни. Дело в том, что в этом регионе когда-то располагалось древнее озеро, а значит могли существовать микроорганизмы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что во Вселенной не хватает примерно половины обычной материи, которая должна в ней существовать. Недавно обнаруженный радиосигнал, возрастом 8 млрд лет, может помочь решить эту загадку.