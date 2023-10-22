Космічний парадокс: чому космос такий темний, хоча Всесвіт наповнений дуже яскравими зірками

Космос має бути дуже яскравим навіть уночі, адже він наповнений величезною кількістю зірок. Астроном пояснює, чому цього не відбувається.

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Питання про те, чому космос навіть уночі здається таким темним, попри те, що в спостережуваному Всесвіті існує приблизно 200 мільярдів трильйонів зірок, отримало назву парадокс Ольберса. Багато зірок у космосі такі ж яскраві або навіть яскравіші за Сонце. Але чому космос не наповнює дуже яскраве світло? Це пояснює астроном Браян Джексон із Університету штату Айдахо в Бойсе, що в США, пише IFLScience.

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Найпростішою відповіддю на вищевказане запитання буде така. Багато зірок у спостережуваному Всесвіті розташовані дуже далеко від нашої планети, і що далі розташована зірка, то вона має тьмяніший вигляд. Наприклад, якщо зірка розташована в 10 разів далі, то її яскравість буде в 100 разів меншою.

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Якщо уявити собі сферу, у центрі якої розташована Земля, діаметром 10 світлових років, то в ній буде розташовано приблизно 10 зірок. Що далі зірки від Землі, то вони світитимуть не так яскраво. Якщо збільшити розміри сфери до 1 млрд світлових років, усередині неї буде розміщено набагато більше зірок, але найвіддаленіші з них взагалі будуть ледве видимі. Хоча найвіддаленіші зірки матимуть, із погляду Землі, найменшу яскравість, усе одно нічне небо має бути заповнене величезною кількістю світла.

Річ у тім, що нашому Всесвіту понад 13 млрд років, але світло найдальших зірок навіть ще не досягло Землі. Отже, ми бачимо далеко не всі зірки. Тобто навколо Землі недостатньо яскравих зірок, щоб своїм світлом вони заполонили космос і зробили його дуже яскравим. Якщо подивитися на нічне небо, то виявиться, що в космосі є темні ділянки, але насправді зірки в цих ділянках нам не видно.

Річ у тім, що нашому Всесвіту понад 13 млрд років, але світло найдальших зірок навіть ще не досягло Землі Фото: wikipedia

Чи буде колись нічне небо освітлене повністю яскравим світлом зірок? Усесвіт постійно розширюється, до того ж найдальші галактики віддаляються від Землі майже зі швидкістю світла. Оскільки галактики віддаляються дуже швидко, світло їхніх зірок набуває кольорів, які не може побачити око людини. Тому, навіть коли світло найдальших зірок долетить до Землі, все одно ми його не побачимо, і космос усе ще буде темним.

Якщо ж говорити про дуже далеке майбутнє, то в підсумку всі зірки, схожі на Сонце, які живуть приблизно 10 млрд років, зникнуть. Тоді космос буде наповнений залишками таких зірок, які називаються білі карлики, а також чорними дірами. Вони не випромінюють світло, і весь Всесвіт буде темним.

Попри те, що нічне небо не повністю заповнене зірками, ми живемо в особливий час у житті Всесвіту, коли ми можемо бачити космос, сповнений світлом і темрявою, каже Джексон.

Фокус уже писав про те, що астрономи запропонували нове місце на Марсі, де варто шукати ознаки існування позаземного життя. Річ у тім, що в цьому регіоні колись розташовувалося стародавнє озеро, а значить могли існувати мікроорганізми.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що в Усесвіті не вистачає приблизно половини звичайної матерії, яка повинна в ньому існувати. Нещодавно виявлений радіосигнал віком 8 млрд років може допомогти вирішити цю загадку.