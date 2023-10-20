Справжній хаос. У цьому місці на Марсі може ховатися позаземне життя: у чому особливість (фото)

Учені вважають, що в цьому регіоні на Червоній планеті колись існувало грязьове озеро і тут можуть бути ознаки марсіанського життя.

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Місцевість на Марсі під назвою Hydraotes Chaos являє собою хаотичне зібрання різних форм рельєфу, а тому часто цей регіон називають місцевістю хаосу. Вчені вважають, що тут мільярди років тому існувало грязьове озеро і вода вирвалася на поверхню планети з надр кори Марса. Саме тут потрібно шукати ознаки стародавнього позаземного життя, вважають учені. Результати нового дослідження, присвяченого Червоній планеті, були опубліковані у виданні Nature Scientific Reports, пише Space.

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Наразі вчені вважають, що вода на поверхні Марса зникла приблизно 3,7 млрд років тому, коли на планеті знизилася температура, а атмосфера стала дуже тонкою. Автори нового дослідження вважають, що вода в рідкому вигляді могла залишитися в особливих резервуарах під поверхнею, де могли існувати марсіанські мікроорганізми.

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Один із регіонів на Марсі, поруч з екватором, називається Hydraotes Chaos, де можна виявити гори, кратери і нерівні каньйони, тому цей регіон часто називають місцевістю хаосу. Але посеред цього рельєфного хаосу знаходиться відносно рівна ділянка поверхні, на якій зустрічаються невеликі височини.

Моделювання території хаосу в Hydraotes Chaos на Марсі, що ґрунтується на даних орбітального апарата Mars Express Фото: NASA

Вчені вважають, що тут знаходилося грязьове озеро, яке наповнилося водою, що вирвалася з-під поверхні. Принаймні на це вказують осадові породи, залишені тут.

Автори дослідження, зробили припущення на основі моделювання, що вода всередині кори Марса під цією місцевістю могла бути перекрита товстими крижаними щитами. Можливо через внутрішнє тепло планети лід почав танути, і вода вирвалася на поверхню, створивши грязьове озеро. Якщо в цій воді існували мікроорганізми, то сліди їхнього існування можна знайти якраз там, де було грязьове озеро.

Вид з орбіти на Hydraotes Chaos (білий контур), включно з місцем розташування передбачуваного грязьового озера (чорна стрілка) Фото: ESA

З іншого боку, як показує дослідження, вода під поверхнею Марса в рідкому вигляді могла зберігатися ще мільярди років. Відкладення на поверхні грязьового озера з'явилися всього приблизно 1,1 млрд років тому. Тобто це набагато пізніше, ніж усі підземні води мали вийти назовні і ще пізніше, ніж Марс став непридатним для життя.

Вчені роблять висновок, що потрібно провести аналіз надр кори, які розташовані за колишнім грязьовим озером і це дасть змогу з'ясувати, коли на Марсі могло існувати життя. Але для того, щоб це з'ясувати, а також для того, щоб виявити ознаки можливого життя на Марсі, потрібно відправити новий марсохід у цей регіон.

Поки що ознаки життя на Марсі шукає марсохід Perseverance, але вчені зможуть ретельно вивчити зразки зібраної ним породи (де можуть бути біосигнатури) тільки на початку наступного десятиліття, коли ті прибудуть на Землю.

До речі, як уже писав Фокус, ще одним місцем, де можна шукати позаземне життя, як вважають учені, є карликова планета Церера.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело найсильнішого землетрусу на Червоній планеті, який коли-небудь реєстрували космічні апарати.