Настоящий хаос. В этом месте на Марсе может скрываться внеземная жизнь: в чем особенность (фото)

Ученые считают, что в этом регионе на Красной планете когда-то существовало грязевое озеро и здесь могут быть признаки марсианской жизни.

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Местность на Марсе под названием Hydraotes Chaos представляет собой хаотичное собрание разных форм рельефа, а потому часто этот регион называют местностью хаоса. Ученые считают, что здесь миллиарды лет назад существовало грязевое озеро и вода вырвалась на поверхность планеты из недр коры Марса. Именно здесь нужно искать признаки древней внеземной жизни, считают ученые. Результаты нового исследования, посвященного Красной планете были опубликованы в издании Nature Scientific Reports, пишет Space.

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Сейчас ученые считают, что вода на поверхности Марса исчезла примерно 3,7 млрд лет назад, когда на планете снизилась температура, а атмосфера стала очень тонкой. Авторы нового исследования считают, что вода в жидком виде могла остаться в особых резервуарах под поверхностью, где могли существовать марсианские микроорганизмы.

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Один из регионов на Марсе, рядом с экватором называется Hydraotes Chaos, где можно обнаружить горы, кратеры и неровные каньоны, поэтому данный регион часто называют местностью хаоса. Но посреди этого рельефного хаоса находится относительно ровный участок поверхности, на котором встречаются небольшие возвышенности.

Моделирование территории хаоса в Hydraotes Chaos на Марсе, основанное на данных орбитального аппарата Mars Express Фото: NASA

Ученые считают, что здесь находилось грязевое озеро, которое наполнилось водой, вырвавшейся из-под поверхности. По крайней мере на это указывают осадочные породы, оставленные здесь.

Авторы исследования, сделали предположение на основе моделирования, что вода внутри коры Марса под данной местностью могла быть перекрыта толстыми ледяными щитами. Возможно из-за внутренней тепла планеты лед начал таять, и вода вырвалась на поверхность, создав грязевое озеро. Если в этой воде существовали микроорганизмы, то следы их существования можно найти как раз там, где было грязевое озеро.

Вид с орбиты на Hydraotes Chaos (белый контур), включая местоположение предполагаемого грязевого озера (черная стрелка) Фото: ESA

С другой стороны, как показывает исследование, вода под поверхностью Марса в жидком виде могла сохранятся еще миллиарды лет. Отложения на поверхности грязевого озера появились всего примерно 1,1 млрд лет назад. То есть это намного позже, чем все подземные воды должны были выйти наружу и еще позже, чем Марс стал непригоден для жизни.

Ученые делают вывод, что нужно провести анализ недр коры, которые находятся по бывшим грязевым озером и это позволит выяснить, когда на Марсе могла существовать жизнь. Но для того, чтобы это выяснить, а также для того, чтобы обнаружить признаки возможной жизни на Марсе, нужно отправить новый марсоход в данный регион.

Пока что признаки жизни на Марсе ищет марсоход Perseverance, но ученые смогут тщательно изучить образцы собранной им породы (где могут быть биосигнатуры) только в начале следующего десятилетия, когда те прибудут на Землю.

Кстати, как уже писал Фокус, еще одним местом, где можно искать внеземную жизнь, как считают ученые, является карликовая планета Церера.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли источник самого сильного землетрясения на Красной планете, который когда-либо регистрировали космические аппараты.