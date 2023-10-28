Подняться на вершину и умереть. Ученые поняли, что заставляло мышей карабкаться на высоту в 6,7 км

Исследователи наконец-то смогли объяснить появление мумифицированных останков мышей, найденных на вершинах вулканов.

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Долгое время ученым не давали покоя мумифицированные тела мышей, обнаруженные на вершинах вулканов в Южной Америке. В прошлом ученые неоднократно находили останки животных, сохранившиеся при минусовых температурах на высоте около 6,7 километров, однако никак не могли понять, каким образом они сюда попали, пишет Live Science.

Некоторые из останков были найдены в церемониальных сооружениях и местах захоронений инков, а потому ученые предположили, что именно они могли приносить животных с собой. Впрочем, эта теория не подтвердилась. Ученые провели генетический анализ мумифицированных тел и обнаружили, что им не более нескольких сотен лет этого недостаточно, чтобы их перевезли туда инки.

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В результате ученые выдвинули новую теорию, которая предполагает, что листоухие мыши (Phyllotis vaccarum) мумифицировались естественным путем в холодных и сухих условиях. Теперь исследователи считают, что эти животные фактически являются животными, обитающими на самых высоких вершинах.

Новое исследование подтверждает, что враждебные заснеженные вершины вулканов в Андах являются домом для самых "высоких" в мире позвоночных животных, обитающих на высоте около 6,7 километров. В целом результаты исследования фактически бросают вызов предположениям о пределах жизни позвоночных.

Группа исследователей, поднимавшихся на вулкан Льюльяйльяко на границе между Аргентиной и Чили, впервые заметили живую мышь, бегущую по заснеженному полю на рекордной высоте 6,2 километра. Позже команда вернулась и им удалось поймать еще несколько живых мышей, в том числе на вершине вулкана, на высоте 6,7 километров. Это место стало самой высокой обитаемой точкой, где когда-либо обнаруживали позвоночных. Отметим, что птицы способны взлетать и на большую высоту, однако даже они не живут на таких высотах.

Команда отмечает, что на подобных высотах, продуваемых ветрами, неспособно выжить ни одно растение, а уровень кислорода здесь ниже на 40%, чем на уровне моря. Однако за последние три года ученым удалось собрать сотни дополнительных мумифицированных и живых листоухих мышей из Льюльяйльяко и других вершин высотой более 6 километров.

Ранее считалось, что такие экстремальные возвышенности непригодны для проживания млекопитающих. Однако результаты нового исследования полностью опровергают это утверждение. Чтобы доказать, что мыши действительно процветают на таких высотах, команда сравнила геномы животных, обитающих на высоте более 6 километров и тех, что живут ниже. Результаты показывают, что листоухие мыши, обитающие выше, были более тесно связаны между собой, но лишь незначительно.

По словам постдокторанта и сравнительного физиолога из Университета Западного Онтарио в Канаде, которая не участвовала в исследовании, Кэтрин Айви, результаты подтверждает, что эти мыши действительно размножались и жили на вершинах.

Кроме того в ходе исследования ученые обнаружили норы грызунов на высоте более 6 километров. Все это в сумме, по мнению команды, подтверждает, что мыши действительно были членами постоянных популяций, обитающих на вершинах вулканов, а не просто "временными обитателями".

Несмотря на то, что тайна мумифицированных мышей на вершинах вулканов теперь раскрыта, ученым все еще предстоит выяснить, чем они питаются и как им удается сохранять тепло, чтобы выжить в столь негостеприимной среде. Авторы исследования надеются разгадать эту загадку, наблюдая за популяцией высокогорных мышей, недавно основанной в Чили.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли виды мышей, которые не боятся ядов.