Первый шаг к рождению детей в космосе: на МКС впервые вырастили эмбрионы мышей

Результаты эксперимента показывают, что люди могут размножаться в космосе.

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Японские ученые представили в журнале iScience результаты эксперимента по выращиванию эмбрионов мышей, проведенного на Международной космической станции. По словам ученых, исследование показывает, что млекопитающие, в том числе и люди, могут размножаться в условиях космоса, пишет ScienceAlert.

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В рамках нового эксперимента, проведенного впервые на МКС, в космосе были выращены и нормально развивались эмбрионы мышей. Это говорит о том, что люди потенциально имеют возможность размножаться в условиях микрогравиатции. Результаты показали, что эмбрионы грызунов, по крайней мере на начальном этапе могут выжить в неблагоприятных условиях космоса.

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Японские ученые отправили замороженные эмбрионы мышей на МКС для проведения уникального эксперимента, чтобы выяснить, насколько способны эмбрионы млекопитающих развиваться в условиях микрогравитации. Эти эмбрионы перед отправкой в космос оплодотворили и развили их до двухклеточной стадии. Уже на станции астронавты разморозили эмбрионы и продолжили их выращивание в специально созданном для этого устройстве.

Японские ученые отправили замороженные эмбрионы мышей на МКС для проведения уникального эксперимента Фото: ScienceAlert

В течение четырех дней происходило развитие эмбрионов, чтобы затем их можно было отправить обратно на Землю для дальнейшего изучения.

По словам авторов исследования, эмбрионы мышей, выращенные в космосе развивались в бластоцисты, то есть клетки, которые развиваются в плод и плаценту. Результаты эксперимента показали, что гравитация не оказывает существенного влияния на развитие эмбрионов, хотя не все из них выжили. Но те, что выжили, показали высокую способность к дальнейшему развитию.

По словам ученых, изучение эмбрионов, выращенных в космосе, уже в лаборатории на Земле, показало, что у них не произошло существенных изменений в состоянии ДНК и генов. Авторы исследования говорят, что этот первый в своем роде эксперимент является доказательством того, что млекопитающие, в том числе и люди, могут не просто выжить в космосе, но и размножаться.

Теперь ученые хотят трансплантировать бластоцисты, выращенные в условиях микрогравитации, мышам, чтобы посмотреть, смогут ли они родить нормальных детенышей. То есть пока ученые не знают, к чему приведет внутриутробное развитие плода в условиях космоса, но результате обнадеживают.

Необходимо гораздо больше исследований для изучения всех факторов влияния космоса на развитие плода млекопитающих, говорят ученые.

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