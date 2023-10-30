Перший крок до народження дітей у космосі: на МКС уперше виростили ембріони мишей

Результати експерименту показують, що люди можуть розмножуватися в космосі.

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Японські вчені представили в журналі iScience результати експерименту з вирощування ембріонів мишей, проведеного на Міжнародній космічній станції. За словами вчених, дослідження показує, що ссавці, зокрема й люди, можуть розмножуватися в умовах космосу, пише ScienceAlert.

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У рамках нового експерименту, проведеного вперше на МКС, у космосі було вирощено і нормально розвивалися ембріони мишей. Це говорить про те, що люди потенційно мають можливість розмножуватися в умовах мікрогравіатції. Результати показали, що ембріони гризунів, принаймні на початковому етапі можуть вижити в несприятливих умовах космосу.

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Це дослідження було спрямоване на вивчення можливості людям мати дітей під час тривалих подорожей на Марс і на інші планети, які в майбутньому стануть реальністю.

Японські вчені відправили заморожені ембріони мишей на МКС для проведення унікального експерименту, щоб з'ясувати, наскільки здатні ембріони ссавців розвиватися в умовах мікрогравітації. Ці ембріони перед відправкою в космос запліднили і розвинули їх до двоклітинної стадії. Уже на станції астронавти розморозили ембріони і продовжили їхнє вирощування у спеціально створеному для цього пристрої.

Японські вчені відправили заморожені ембріони мишей на МКС для проведення унікального експерименту Фото: ScienceAlert

Протягом чотирьох днів відбувався розвиток ембріонів, щоб потім їх можна було відправити назад на Землю для подальшого вивчення.

За словами авторів дослідження, ембріони мишей, вирощені в космосі, розвивалися в бластоцисти, тобто клітини, які розвиваються в плід і плаценту. Результати експерименту показали, що гравітація не чинить істотного впливу на розвиток ембріонів, хоча не всі з них вижили. Але ті, що вижили, показали високу здатність до подальшого розвитку.

За словами вчених, вивчення ембріонів, вирощених у космосі, вже в лабораторії на Землі, показало, що в них не відбулося істотних змін у стані ДНК і генів. Автори дослідження кажуть, що цей перший у своєму роді експеримент є доказом того, що ссавці, зокрема й люди, можуть не просто вижити в космосі, а й розмножуватися.

Тепер учені хочуть трансплантувати бластоцисти, вирощені в умовах мікрогравітації, мишам, щоб подивитися, чи зможуть вони народити нормальних дитинчат. Тобто поки що вчені не знають, до чого призведе внутрішньоутробний розвиток плода в умовах космосу, але результати обнадіюють.

Необхідно набагато більше досліджень для вивчення всіх чинників впливу космосу на розвиток плода ссавців, кажуть учені.

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