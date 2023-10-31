Со вкусом моря и земли. Ученые рассказали, какое на вкус молоко белого медведя

Исследователи сосредоточились на том, чем самки кормят своих детенышей и как климат влияет на их молоко.

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Ежегодно в первую неделю ноября в мире отмечают Неделю белого медведя — самое время узнать немножечко больше об этих удивительных животных. Ранее ученые уже заявили, что они оказались на грани вымирания из-за климатического кризиса, влияющего на количество морского льда в Арктике, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как климатический кризис влияет на поведение самок белых медведей, и их способность выкармливать потомство. Для этого ученые собрали образцы молока самок под действием седативных препаратов.

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Команда изучила образцы молока самок и обнаружила, что потеря льда в Арктике приводит к тому, что молоко самок становится менее жирным. Простыми словами медведицам приходится выбирать чьим здоровьем жертвовать: детеныша, давая ему менее жирное молоко, или своим — расходуя больше энергии, чем они могут себе позволить.

По словам научного консультанта PBI, доктора Эндрю Дерошера, рыбная диета внесла свой вклад во вкус молока белых медведиц. Во время исследования ученый даже попробовал молоко самки белой медведицы на вкус, а позже поделился впечатлениями. По его словам, этот продукт имеет богатый, морской, землистый, меловой вкус с послевкусием, которое отдаленно "напоминает рыбу".

Молоко медведиц имеет кремовую структуру и высокое содержание жира, необходимые для выкармливания детеныша. Ученые также отмечают, что производство столь жирного молока, вероятно, требует огромного количества энергии. К несчастью для многих самок последние результаты исследования показали, что белые медведи оказались на грани вымирания из-за климатического климата.

По словам автора исследования, научного сотрудника PBI в Университете Торонто в Скарборо, доктора Луизы Арчер, в новой работе они с коллегами сосредоточились на изучении молока самок белых медведей и понимании того, что на самом деле происходит, когда самки поддерживают своих детенышей в периоды, когда вынуждены обходиться без еды.

Отметим, что в результате потери льда в Арктике белые медведи вынуждены выходить на сушу и отдаляться от мест кормления — в результате им приходится голодать и использовать запасы накопленного жира. Однако самки с детенышей оказались в плачевном положении, несмотря на отсутствие пищи они вынуждены тратить последние запасы жира на производство молока. В противном случае жизнь детенышей окажется под угрозой.

В ходе исследования ученые изучили образцы молока медведиц, находящихся на суше и пришли к выводу, что у большинства из них по мере голодания снижается жирность молока. Исследователи опасаются, что существует вероятность того, что в какой-то момент они попросту не смогут производить молоко, а это поставит под угрозу исчезновения целый вид.

Ранее Фокус писал о том, что почему солнечных медведей принимают за людей в костюмах: баюкают детей и ходят на двух ногах.