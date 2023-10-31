Зі смаком моря та землі. Учені розповіли, яке на смак молоко білого ведмедя

Дослідники зосередилися на тому, чим самки годують своїх дитинчат і як клімат впливає на їхнє молоко.

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Щороку в перший тиждень листопада у світі відзначають Тиждень білого ведмедя — саме час дізнатися трішечки більше про цих дивовижних тварин. Раніше вчені вже заявили, що ті опинилися на межі вимирання через кліматичну кризу, який впливає на кількість морського льоду в Арктиці, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як кліматична криза впливає на поведінку самок білих ведмедів і їхню здатність вигодовувати потомство. Для цього вчені зібрали зразки молока самок під дією седативних препаратів.

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Команда вивчила зразки молока самок і виявила, що втрата льоду в Арктиці призводить до того, що молоко самок стає менш жирним. Простими словами, ведмедицям доводиться обирати, чиїм здоров'ям жертвувати — дитинчати, даючи йому менш жирне молоко, або своїм, витрачаючи більше енергії, ніж вони можуть собі дозволити.

За словами наукового консультанта PBI, доктора Ендрю Дерошера, рибна дієта зробила свій внесок у смак молока білих ведмедиць. Під час дослідження вчений навіть спробував молоко самки білої ведмедиці на смак, а пізніше поділився враженнями. За його словами, цей продукт має багатий, морський, землистий, крейдяний смак із присмаком, який віддалено "нагадує рибу".

Молоко ведмедиць має кремову структуру та високий вміст жиру, необхідні для вигодовування дитинчати. Вчені також зазначають, що виробництво настільки жирного молока, ймовірно, вимагає величезної кількості енергії. На жаль для багатьох самок останні результати дослідження показали, що білі ведмеді опинилися на межі вимирання через кліматичний клімат.

За словами автора дослідження, наукового співробітника PBI в Університеті Торонто в Скарборо, докторки Луїзи Арчер, у новій роботі вони з колегами зосередилися на вивченні молока самок білих ведмедів і розумінні того, що насправді відбувається, коли самки підтримують своїх дитинчат у періоди, коли змушені обходитися без їжі.

Зазначимо, що внаслідок втрати льоду в Арктиці білі ведмеді змушені виходити на сушу та віддалятися від місць годування — у результаті їм доводиться голодувати й використовувати запаси накопиченого жиру. Однак самки з дитинчатами опинилися в жалюгідному становищі, попри відсутність їжі вони змушені витрачати останні запаси жиру на виробництво молока. В іншому разі життя дитинчат опиниться під загрозою.

Під час дослідження вчені вивчили зразки молока ведмедиць, які перебувають на суші, і дійшли висновку, що в більшості з них у міру голодування знижується жирність молока. Дослідники побоюються, що існує ймовірність того, що в якийсь момент вони просто не зможуть виробляти молоко, а це поставить під загрозу зникнення цілий вид.

Раніше Фокус писав про те, що чому сонячних ведмедів приймають за людей у костюмах: колисають дітей і ходять на двох ногах.