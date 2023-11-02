Технология будущего. Ученые создали солнцезащитный крем, заживляющий повреждения на ходу

Исследователи уверят, что новый состав способен лечить повреждения от солнца просто в процессе их возникновения.

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Не секрет, что всем нам необходимо защищать кожу от воздействия прямых лучей солнца, чтобы защитить ее от возникновения ожогов и появления преждевременных морщин. Теперь ученые заявляют, что им удалось создать солнцезащитный крем нового поколения, пишет Daily Mail.

Авторы исследования заявляют, что созданный ими состав способен не только защитить кожу от солнечных ожогов, но также быстро восстанавливает незначительные повреждения, нанесенные коже солнцем в "режиме реального времени".

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По словам команды из Северо-Западного университета США, их новый солнцезащитный крем содержит искусственную версию меланина — естественной молекулы в нашей коже, которая, как известно, отвечает за наш загар, а также лечит кожу после воздействия солнечных лучей.

Авторы исследования отмечают, что им фактически удалось создать в лабораторных условиях "супермеланин", который работает значительно лучше. По словам соавтора исследования, дерматолога и биолога кожи, доктора Курта Лу, супермеланин, используемый в креме для кожи, улавливает и нейтрализует "свободные радикалы" — молекулы, вызываемые ультрафиолетовым светом солнца, способные разрушать коллаген, необходимый нашей коже для того, чтобы оставаться молодой и упругой.

Команда также предполагает, что при длительном использовании крем потенциально также может предотвратить провисание, тонкие линии и морщины, появляющиеся на коже людей после многих лет пребывания на солнце.

По словам Лу, фактически наше ежедневное пребывание на солнце можно сравнить с постоянной "бомбардировкой ультрафиолетовым светом". По словам другого соавтора исследования, биоинженера и химика из Северо-Западного университета, профессора Натана Джаннески, теперь ученые создали крем, способный непрерывно восстанавливать кожу, подвергающуюся воздействию солнца. Авторы исследования также надеются, что этот крем нового поколения станет доступным уже в следующие 18 месяцев.

Отметим, что исследователи протестировали смесь супермелонина с водой, которую нанесли на кожу, пожертвованную 10 людьми, перенесшими пластическую операцию. Команда обработала кожу препаратом, вызывающим образование волдырей, подобных тем, что возникают при сильном солнечном повреждении и вызывают солнечный ожог.

В ходе эксперимента крем для кожи нового поколения был нанесен на 10 образцов кожи, результаты показали, что у половины из них не появились волдыри. Далее ученые сравнили результаты с образцами, на которые не был нанесен крем — все они показали повреждения.

Таким образом ученые доказали, что искусственный меланин в действительности может предотвращать и восстанавливать повреждения кожи. Впрочем, ученые также отмечают, что потребуются дополнительные исследования по использованию крема. В частности предполагающие нанесение крема непосредственно на лицо и тело людей.

Еще одно доказательство того, что крем может помочь коже быстрее заживить от солнечных лучей в режиме реального времени, было получено при его использовании на коже мышей, подвергшихся ультрафиолетовому излучению, например, солнечным лучам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предлагают использовать волосы для защиты от солнца.