Технологія майбутнього. Вчені створили сонцезахисний крем, що загоює пошкодження на ходу

Дослідники запевняють, що новий склад здатний лікувати пошкодження від сонця просто в процесі їхнього виникнення.

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Не секрет, що всім нам необхідно захищати шкіру від впливу прямих променів сонця, щоб захистити її від виникнення опіків і появи передчасних зморшок. Тепер учені заявляють, що їм вдалося створити сонцезахисний крем нового покоління, пише Daily Mail.

Автори дослідження заявляють, що створений ними склад здатний не тільки захистити шкіру від сонячних опіків, а й також швидко відновлює незначні пошкодження, нанесені шкірі сонцем, у "режимі реального часу".

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За словами команди з Північно-Західного університету США, їхній новий сонцезахисний крем містить штучну версію меланіну — природної молекули в нашій шкірі, яка, як відомо, відповідає за нашу засмагу, а також лікує шкіру після впливу сонячних променів.

Автори дослідження зазначають, що їм фактично вдалося створити в лабораторних умовах "супермеланін", який працює значно краще. За словами співавтора дослідження, дерматолога та біолога шкіри, доктора Курта Лу, супермеланін, який використовується в кремі для шкіри, вловлює та нейтралізує вільні радикали — молекули, які спричиняються ультрафіолетовим світлом сонця, що здатні руйнувати колаген, потрібний нашій шкірі для того, щоб залишатися молодою та пружною.

Команда також припускає, що за тривалого використання крем потенційно також може запобігти провисанню, тонким лініям і зморшкам, що з'являються на шкірі людей після багатьох років перебування на сонці.

За словами Лу, фактично наше щоденне перебування на сонці можна порівняти з постійним "бомбардуванням ультрафіолетовим світлом". За словами іншого співавтора дослідження, біоінженера та хіміка з Північно-Західного університету, професора Натана Джаннескі, тепер учені створили крем, здатний безперервно відновлювати шкіру, що піддається впливу сонця. Автори дослідження також сподіваються, що цей крем нового покоління стане доступним уже в наступні 18 місяців.

Зазначимо, що дослідники протестували суміш супермеланіну з водою, яку нанесли на шкіру, пожертвувану 10 людьми, які перенесли пластичну операцію. Команда обробила шкіру препаратом, що спричиняє утворення пухирів, подібних до тих, що виникають під час сильного сонячного ушкодження та викликають сонячний опік.

Під час експерименту крем для шкіри нового покоління було нанесено на 10 зразків шкіри, результати показали, що в половини з них не з'явилися пухирі. Далі вчені порівняли результати зі зразками, на які не нанесли крем, — усі вони показали пошкодження.

Так учені довели, що штучний меланін насправді може запобігати й відновлювати пошкодження шкіри. Утім, учені також наголошують, що будуть потрібні додаткові дослідження щодо використання крему. Зокрема такі, що передбачають нанесення крему безпосередньо на обличчя й тіло людей.

Ще один доказ того, що крем може допомогти шкірі швидше загоїтися від сонячних променів у режимі реального часу, було отримано під час його використання на шкірі мишей, які зазнали ультрафіолетового випромінювання, наприклад, сонячних променів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують використовувати волосся для захисту від сонця.