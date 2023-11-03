Единороги все же существуют. Оказывается, они живут в Китае: что обнаружили ученые (фото)

Если вы представляете единорога на основании известных мифов, как лошадь с характерным рогом, то это точно не лошадь и даже не млекопитающее.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании ZooKeys, ученые обнаружили в китайской пещере слепых, бесцветных существ, которые имеют характерный рог. Но это не те единороги, которые могут быть знакомы по фильмам и книгам. Ученые обнаружили ранее неизвестный вид рыб, пишет IFLScience.

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Наверное, последнее, что можно ожидать, исследуя темную пещеру в Китае, так это найти единорога. Но ученые сделали именно это. Они обнаружили новый вид рыб, который принадлежит к роду Sinocyclocheilus. Эти рыбы обладают необычным внешним видом и конечно же имеют классический рог единорога.

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Ученые проводили изучение разнообразия пещерных рыб на юге Китая и собрали 32 экземпляра. Как показало исследование, 15 из этих рыб принадлежали к ранее неизвестному виду. Ученые провели тщательный анализ обнаруженных рыб, сравнили их внешний вид и характеристики с другими известными видами рода Sinocyclocheilus и дали название новому виду — Sinocyclocheilus longicornus. Это название произошло от латинских слов longus, то есть длинный, и cornu, то есть рог.

По словам ученых, вместе с новым видом теперь общее число известных видов рыб рода Sinocyclocheilus составляет 77 и все они обитают в Китае. При этом, 13 из них ученые обнаружили в той же провинции, что и новый вид рыб.

Ученые провели тщательный анализ обнаруженных рыб, сравнили их внешний вид и характеристики с другими известными видами рода Sinocyclocheilus и дали название новому виду — Sinocyclocheilus longicornus Фото: IFL Science

Пещерные рыбы Sinocyclocheilus longicornus имеют придаток в виде рога на лбу и маленькие деградировавшие глаза. Таким образом ученые пришли к выводу, что эти существа очень плохо видят либо вообще почти слепые. Но глаза этим рыбам и не нужны, ведь они обитают в полной темноте.

По слова авторов исследования, у некоторых видов рыб рода Sinocyclocheilus нет характерного рога, но они живут в более освещенной пещерной воде. Поэтому ученые считают, что рог может быть связан с образом жизни нового вида рыб в полной темноте.

Ученые считают, что рог может быть связан с образом жизни нового вида рыб в полной темноте Фото: IFLScience

Пещерные рыбы Sinocyclocheilus longicornus имеют длину от 10,5 до 14,6 см, их чешуя лишена пигментации, поэтому они имеют бесцветный призрачно-беловатый внешний вид. Водоем, в котором обитают обнаруженные рыбы

имеет ширину всего 1,8 м, а глубину – меньше 1 метра. Ученые выяснили, что неизвестный ранее вид рыб не был тесно связан с другими, обладающими рогами видами этого рода. Авторы исследования говорят, что сравнение условий окружающей среды, где обитает новый вид, с условиями обитания других видов "единорогов" может помочь выяснить, для чего же нужен рог на лбу этих рыб.

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