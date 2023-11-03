Єдинороги все ж існують. Виявляється, вони живуть у Китаї: що виявили вчені (фото)

Якщо ви уявляєте єдинорога на підставі відомих міфів, як коня з характерним рогом, то це точно не кінь і навіть не ссавець.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні ZooKeys, учені виявили в китайській печері сліпих, безбарвних істот, які мають характерний ріг. Але це не ті єдинороги, які можуть бути знайомі за фільмами та книгами. Вчені виявили раніше невідомий вид риб, пише IFLScience.

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Напевно, останнє, що можна очікувати, досліджуючи темну печеру в Китаї, так це знайти єдинорога. Але вчені зробили саме це. Вони виявили новий вид риб, який належить до роду Sinocyclocheilus. Ці риби мають незвичайний зовнішній вигляд і, звісно ж, мають класичний ріг єдинорога.

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Вчені проводили вивчення різноманітності печерних риб на півдні Китаю і зібрали 32 екземпляри. Як показало дослідження, 15 із цих риб належали до раніше невідомого виду. Вчені провели ретельний аналіз виявлених риб, порівняли їхній зовнішній вигляд і характеристики з іншими відомими видами роду Sinocyclocheilus і дали назву новому виду — Sinocyclocheilus longicornus. Ця назва походить від латинських слів longus, тобто довгий, і cornu, тобто ріг.

За словами вчених, разом з новим видом тепер загальне число відомих видів риб роду Sinocyclocheilus становить 77, і всі вони мешкають у Китаї. При цьому, 13 з них вчені виявили в тій самій провінції, що і новий вид риб.

Учені провели ретельний аналіз виявлених риб, порівняли їхній зовнішній вигляд і характеристики з іншими відомими видами роду Sinocyclocheilus і дали назву новому виду — Sinocyclocheilus longicornus. Фото: IFL Science

Печерні риби Sinocyclocheilus longicornus мають придаток у вигляді рогу на лобі та маленькі деградовані очі. Таким чином учені дійшли висновку, що ці істоти дуже погано бачать або взагалі майже сліпі. Але очі цим рибам і не потрібні, адже вони мешкають у повній темряві.

За слова авторів дослідження, деякі види риб роду Sinocyclocheilus не мають характерного рогу, але живуть у більш освітленій печерній воді. Тому вчені вважають, що ріг може бути пов'язаний зі способом життя нового виду риб у повній темряві.

Учені вважають, що ріг може бути пов'язаний зі способом життя нового виду риб у повній темряві Фото: IFLScience

Печерні риби Sinocyclocheilus longicornus мають довжину від 10,5 до 14,6 см, їхня луска позбавлена пігментації, тому вони мають безбарвний примарно-білуватий зовнішній вигляд. Водойма, в якій мешкають виявлені риби

має ширину всього 1,8 м, а глибину — менше 1 метра. Вчені з'ясували, що невідомий раніше вид риб не був тісно пов'язаний з іншими видами цього роду, що мають роги. Автори дослідження кажуть, що порівняння умов навколишнього середовища, де мешкає новий вид, з умовами проживання інших видів "єдинорогів" може допомогти з'ясувати, для чого ж потрібен ріг на лобі цих риб.

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