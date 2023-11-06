Кровавая графиня одобрит. Ученые нашли новый эффективный способ омоложения

Результаты показывают, что новое уникальное соединение действительно способно обратить вспять биологический возраст.

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Тысячелетиями ученые пытаются найти нечто, что позволит замедлить наше старение, обратить его вспять или вовсе остановить. Пока исследования ученых не увенчались успехом, однако результаты последней работы дают надежду, пишет Futurism.

В новом исследовании паре ученых удалось создать новый эффективный препарат против старения, изготовленный на основе свиной крови. Ученые также провели ряд исследований и результаты выглядят весьма многообещающими, однако пока эксперименты были проведены лишь на крысах.

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Новый препарат был разработан исследователем старения Акшаем Сангхави и генетиком из Университета Мэриленда Гаральдом Катчером, однако им также посодействовал бывший биогеронтолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стив Хорват, наиболее известный по работе в разработке "эпигенетических часов", способных помочь определить наш биологический возраст.

Компания Yuvan Research, при поддержке которой ученые сделали свое открытие, отмечает, что новое соединение названо E5 и получено из крови молодых свиней. Далее препарат был введен стареющим крысам и результаты показывают, что "эпигенетические часы" крыс, принимавших участие в исследовании, фактически были отброшены назад на невероятные 67,4%.

Впрочем, исследователи отмечают, что есть также и основания для скептицизма. Во-первых, история коммерческих исследований, когда компании заявляли о том, что им удалось найти "элексир жизни", обращающий время вспять, однако в конце концов результат так и не был достигнут. Во-вторых, в данный момент препарат был опробован лишь на крысах, а потому потребуется больше времени, чтобы проверить его эффективность на людях.

В ходе исследования команда использовала 6 различных версий часов старения Хорвата и применила обработку свиной кровью к различным тканям грызунов. Результаты исследования свидетельствуют, что введение препарата в действительности снижает эпигенетический возраст тканей крови, сердца и печени. В то же время, команда обнаружила, что вещество оказывает меньшее воздействие на ткани мозга, однако все же воздействует и на них.

Авторы исследования также обнаружили, что после введения препарата крысам ученые увидели "прогрессивное улучшение" функционирования сердца, печени и мозга. Также улучшились поведенческие и когнитивные функции. По словам Хорвата, изначально ему самому не верилось, что препарат E5 способен оказывать такой эффект на эпигенетический возраст. Однако результаты исследования на грызунах не оставляют никаких сомнений.

Отметим, ученые годами изучают потенциальную пользу молодой плазмы и ее потенциальное антивозрастное действие. Впрочем, многие из этих исследований вызвали удивление среди научного сообщества. В своем новом исследовании команда признает, что сегодня все еще остается множество вопросов о том, как и почему молодая кровь может оказывать антивозрастное воздействие.

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