Кривава графиня схвалить. Вчені знайшли новий ефективний спосіб омолодження

Результати показують, що нова унікальна сполука дійсно здатна повернути назад біологічний вік.

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Тисячоліттями вчені намагаються знайти щось, що дасть змогу сповільнити наше старіння, повернути його назад або зовсім зупинити. Поки що дослідження вчених не увінчалися успіхом, проте результати останньої роботи дають надію, пише Futurism.

У новому дослідженні парі вчених вдалося створити новий ефективний препарат проти старіння, виготовлений на основі свинячої крові. Вчені також провели низку досліджень і результати виглядають вельми перспективними, проте поки що експерименти були проведені лише на щурах.

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Новий препарат розробив дослідник старіння Акшай Сангхаві та генетик з Університету Мериленду Гаральд Катчер, проте їм також посприяв колишній біогеронтолог Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Стів Хорват, найвідоміший завдяки роботі над розробкою "епігенетичного годинника", що здатен допомогти визначити наш біологічний вік.

Компанія Yuvan Research, за підтримки якої вчені зробили своє відкриття, зазначає, що нова сполука названа E5 і отримана з крові молодих свиней. Далі препарат був введений щурам, що старіли, і результати показують, що "епігенетичний годинник" щурів, які брали участь у дослідженні, фактично був відкинутий назад на неймовірні 67,4%.

Утім, дослідники зазначають, що є також і підстави для скептицизму. По-перше, історія комерційних досліджень, коли компанії заявляли про те, що їм вдалося знайти "еліксир життя", що обертає час назад, проте врешті-решт результату так і не було досягнуто. По-друге, наразі препарат було випробувано лише на щурах, а тому знадобиться більше часу, щоб перевірити його ефективність на людях.

Під час дослідження команда використовувала 6 різних версій годинника старіння Хорвата і застосувала обробку свинячою кров'ю до різних тканин гризунів. Результати дослідження свідчать, що введення препарату насправді знижує епігенетичний вік тканин крові, серця і печінки. Водночас команда виявила, що речовина чинить менший вплив на тканини мозку, проте все ж таки впливає і на них.

Автори дослідження також виявили, що після введення препарату щурам вчені побачили "прогресивне поліпшення" функціонування серця, печінки та мозку. Також покращилися поведінкові та когнітивні функції. За словами Хорвата, спочатку йому самому не вірилося, що препарат E5 здатний надавати такий ефект на епігенетичний вік. Однак результати дослідження на гризунах не залишають жодних сумнівів.

Зазначимо, вчені роками вивчають потенційну користь молодої плазми та її потенційну антивікову дію. Утім, багато з цих досліджень викликали здивування серед наукової спільноти. У своєму новому дослідженні команда визнає, що сьогодні все ще залишається безліч запитань про те, як і чому молода кров може чинити антивіковий вплив.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нові способи омолодження організму.