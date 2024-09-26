Косаток зі специфічними смаками помітили біля берегів Чилі: ганялися за незвичайною здобиччю (фото)

Дослідники вперше спостерігали, як загадкова зграя косаток у течії Гумбольдта полювала на незвичайну здобич.

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Океан покриває більшу частину нашої планети і є домівкою для одних із найжорстокіших хижаків на планеті — косаток. Вони відомі тим, що тероризують туристичні човни в Гібралтарській протоці, відточують навички полювання, бавлячись зі здобиччю і навіть змогли витіснити цілу популяцію великих білих акул з їхньої території, пише Science Alert.

Кілька разів науковці та туристи спостерігали, як граціозні хижаки полюють на темних дельфінів (Lagenorhynchus obscurus), але тепер дослідники вперше помітили таку поведінку косаток у течії Гумбольдта. Дивна поведінка хижаків стала справжнім сюрпризом для морського вченого Анни Марії Гарсії Сегарри з Університету Антофагасти в Чилі, яка керувала дослідженням цієї поведінки ссавців.

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Ще більш дивовижним виявилося те, як косатки не просто полювали, але потім і ділили свою здобич: мати тримала здобич у роті, тоді як дитинчата відкушували шматки. За словами Гарсія Сегарри, лише 2020 року вчені вперше дізналися про те, що косатки можуть полювати на південноамериканських морських левів, проте лише зараз стало відомо, що вони також ласують й іншими морськими ссавцями, такими як дельфіни та навіть кити.

Водночас найдивовижнішим для команди виявилося те, як група косаток ділилася їжею. Науковці спостерігали, як спочатку годувалася мати та дитинча, а потім дорослий самець. Команда вважає, що така поведінка косаток була схожа на "ритуал обміну їжею", щось, що нагадує те, як люди обідають всією сім'єю: спочатку їдять дорослі, а потім діти.

Тепер дослідники вважають, що насправді нам занадто багато ще невідомо про косаток. Ці китоподібні зустрічаються по всій земній кулі, а різні групи об'єднані під одним позначенням виду. Але спостереження показують, що окремі популяції косаток насправді сильно відрізняються між собою: одні харчуються рибою, інші — полюють на китів, а треті — тюленів.

Самка косатки Дакота ділить здобич із дитинчам Фото: Luis Aguilar

Дослідження також показують, що різні групи косаток також відрізняються фізично та мають власні діалекти. При цьому окремі групи, як правило, не схрещуються, а тому відрізняються навіть на генетичному рівні. Науковці навіть припускають, що різні популяції косаток насправді варто було б диференціювати на окремі види.

Група косаток, що мешкає в течії Гумбольдта, відома як група Меначо — на жаль, її представники особливо мало вивчені. Вчені досі не знають, чи є вони екотипом самі по собі, чи належать до якоїсь ширшої групи. У своїй роботі Гарсія Сегарра з колегами працюють над тим, щоб заповнити ці прогалини.

Загалом команда задокументувала 28 спостережень у системі течії Гумбольдта — у двох із них поведінку китів було також знято, коли вони поїдали темних дельфінів. Зазначимо, що це не вперше у світі, коли вчені спостерігають за полюванням косаток на китоподібних і поділом здобичі. Раніше така поведінка спостерігалася біля берегів Нової Зеландії та Аргентини, проте ніколи не спостерігалася біля групи Меначо та в південній частині Тихого океану.

Тепер учені вважають, що їхнє нове відкриття може вказувати на те, що група Меначо може належати до того ж екотипу, що й новозеландські або аргентинські косатки, також відомого як тип А. Команда вказує на те, що є й інші подібності, а саме: полювання на морських левів.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться новій жахливій поведінці: що кажуть учені.