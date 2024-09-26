Косаток со специфичными вкусами заметили у берегов Чили: гонялись за необычной добычей (фото)

Исследователи впервые наблюдали, как загадочная стая косаток в течении Гумбольдта охотилась на необычную добычу.

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Океан покрывает большую часть нашей планеты и является домом для одних из самых жестоких хищников на планете — косаток. Они известны тем, что терроризируют туристические лодки в Гибралтарском проливе, оттачивают навыки охоты, играясь с добычей и даже смогли вытеснить целую популяцию больших белых акул с их территории, пишет Science Alert.

Несколько раз ученые и туристы наблюдали, как грациозные хищники охотятся на темных дельфинов (Lagenorhynchus obscurus), но теперь исследователи впервые заметили такое поведение косаток в течении Гумбольдта. Странное поведение хищников стало настоящим сюрпризом для морского ученого Анны Марии Гарсии Сегарры из Университета Антофагасты в Чили, руководившей исследованием этого поведения млекопитающих.

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Еще более удивительным оказалось то, как косатки не просто охотились, но затем и делили свою добычу: мать держала добычу во рту, тогда как детеныши откусывали куски. По словам Гарсия Сегарры, лишь в 2020 году ученые впервые узнали о том, что косатки могут охотиться на южноамериканских морских львов, однако лишь сейчас стало известно, что они также лакомятся и другими морскими млекопитающими, такими как дельфины и даже киты.

В то же время, наиболее удивительным для команды оказалось то, как группа косаток делилась едой. Ученые наблюдали, как сначала кормилась мать и детеныш, а затем взрослый самец. Команда считает, что такое поведение косаток было похоже на "ритуал обмена едой", нечто напоминающее то, как люди обедают всей семьей: изначально едят взрослые, а затем дети.

Теперь исследователи считают, что на самом деле нам слишком много еще неизвестно о косатках. Эти китообразные встречаются по всему земному шару, а разные группы объединены под одним обозначением вида. Но наблюдения показывают, что отдельные популяции косаток на самом деле сильно отличаются между собой: одни питаются рыбой, другие — охотятся на китов, а третьи — тюленей.

Самка косатки Дакота делит добычу с детенышем Фото: Luis Aguilar

Исследования также показывают, что разные группы косаток также отличаются физически и имеют собственные диалекты. При этом отдельные группы, как правило, не скрещиваются, а потому отличаются даже на генетическом уровне. Ученые даже предполагают, что разные популяции косаток на самом деле следовало бы дифференцировать на отдельные виды.

Группа косаток, обитающая в течении Гумбольдта, известна как группа Меначо — увы, ее представители особенно мало изучены. Ученые до сих пор не знают, являются ли они экотипом сами по себе или принадлежат к какой-то более широкой группе. В своей работе Гарсия Сегарра с коллегами работают над тем, чтобы заполнить эти пробелы.

В общей сложности команда задокументировала 28 наблюдений в системе течения Гумбольдта — в двух из них поведение китов были также засняты, поедая темных дельфинов. Отметим, что это не первый раз в мире, когда ученые наблюдают за охотой косаток на китообразных и разделением добычи. Ранее такое поведение наблюдалось у берегов Новой Зеландии и Аргентины, однако никогда прежде у группы Меначо и в южной части Тихого океана.

Теперь ученые считают, что их новое открытие может указывать на то, что группа Меначо может принадлежать к тому же экотипу, что и новозеландские или аргентинские косатки, также известному как тип А. Команда указывает на то, что есть и другие сходства, а именно: охота на морских львов.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.