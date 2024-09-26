Випадок, гідний книги: бики втекли з родео і вирушили трощити житлові квартали (відео)

Тварини промчали через заповнену автомобілями стоянку поруч із торговим центром, знесли огорожу, зруйнували намет і попрямували в бік жвавого шосе.

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У США рятувальникам довелося ловити биків, які втекли з родео. Про це пише ABC News.

Вісім тварин втекли з родео в Норт-Еттлборо, штат Массачусетс, у неділю, 22 вересня. Бики промчали через заповнену автомобілями стоянку поруч із торговим центром, знесли огорожу, зруйнували намет і попрямували в бік жвавого шосе. Пізніше їх помітили в житлових районах міста, звідки вони втекли в ліс.

Пожежна служба міста попередила, що тварини можуть становити небезпеку. Видання зазначає, що під час інциденту ніхто не постраждав. До вечора рятувальникам вдалося зловити сімох биків і помістити їх у вантажівки для транспортування назад. Однак один бик все ще був не спійманий. Для його пошуку було викликано компанію з відстеження зниклих тварин. Вони прибули на місце події з дроном і викликали поліцію, коли виявили тварину.

"Мушу сказати, що я ніколи не вирушала на пошуки загубленого бика. Це випадок, гідний згадки в книгах", — сказала Саманта Бекман із Wandering Paws K9.

Фестиваль родео, звідки втекли тварини, було тимчасово призупинено. Правоохоронні органи проводять розслідування, щоб встановити, яким чином бики змогли втекти.

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