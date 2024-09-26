Случай, достойный книги: быки сбежали с родео и отправились крушить жилые кварталы (видео)

Животные промчались через заполненную автомобилями парковку рядом с торговым центром, снесли ограждение, разрушили палатку и направились в сторону оживленного шоссе.

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В США спасателям пришлось ловить быков, сбежавших с родео. Об этом пишет ABC News.

Восемь животных сбежали с родео в Норт-Эттлборо, штат Массачусетс, в воскресенье, 22 сентября. Быки промчались через заполненную автомобилями парковку рядом с торговым центром, снесли ограждение, разрушили палатку и направились в сторону оживленного шоссе. Позже их заметили в жилых районах города, откуда они убежали в лес.

Пожарная служба города предупредила, что животные могут представлять опасность. Издание отмечает, что в ходе инцидента никто не пострадал. К вечеру спасателям удалось поймать семерых быков и поместить их в грузовики для транспортировки обратно. Однако один бык все еще был не пойман. Для его поиска была вызвана компания по отслеживанию пропавших животных. Они прибыли на место происшествия с дроном и вызвали полицию, когда обнаружили животное.

"Должна сказать, что я никогда не отправлялась на поиски потерявшегося быка. Это случай, достойный упоминания в книгах", — сказала Саманта Бекман из Wandering Paws K9.

Фестиваль родео, откуда сбежали животные, был временно приостановлен. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить, каким образом быки смогли сбежать.

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