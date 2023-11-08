Воссоздали лицо возрастом 50 тысяч лет: ученые смоделировали лицо неандертальца из французской пещеры

В 1908 году католические священники наткнулись на неожиданную находку в селе Ла-Шапель-о-Сен, во Франции — набор скелетных останков, похороненных в пещере. Почти полный скелет, у которого не хватало нескольких зубов, получил прозвище "старик".

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Художники-криминалисты использовали современные технологии и научные данные, чтобы создать приближенную копию лица древнего человека. Благодаря их труду мы можем предположить, как мог выглядеть этот неандерталец, живший примерно 47 000 — 56 000 лет назад, пишет Live Science.

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Чтобы создать это цифровое лицо, специалисты начали с компьютерной томографии (КТ) черепа неандертальца. Затем они использовали измерения человеческого черепа, скорректировав различия вдоль горизонтальной плоскости Франкфорта, которая проходит от нижней части глазницы до верхней части ушной раковины. Это обеспечило базовый каркас для лица.

Далее для создания кожного и мышечного слоев в цифровом виде использовались маркеры толщины мягких тканей, взятые у живых доноров-людей. Они добавили цвета коже и волосам, хотя непонятно, сделано ли это на основе анализа ДНК или на основе образованных догадок.

В результате получилось два изображения — более объективное, без волос и в тонах сепии, и более спекулятивное, с волосами и бородой. Последнее изображение показывает как сходство, так и различия между неандертальцами и нами. Глядя на это изображение, трудно не представить, какой была жизнь этого человека тысячи лет назад.

Уникальность этой модели лица заключается в том, что она основывается на данных компьютерной томографии. В прошлом предыдущие попытки часто приводили к преувеличенным, почти обезьяноподобным реконструкциям. Доступность цифровых измерений с КТ значительно повысила точность этой последней попытки, пролив новый свет на наших древних родственников.

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С годами произошли заметные изменения в том, как мы воспринимаем неандертальцев. Ранние изображения были суровыми и грубыми, но недавние исследования показали, что они более похожи на нас, чем считалось ранее. Неандертальцы хоронили своих умерших, изготавливали орудия труда, использовали огонь для приготовления пищи и, возможно, имели собственные ритуалы. Изменение представлений о неандертальцах отражает эволюцию понимания нашей общей истории.

В завершение, эта цифровая реконструкция лица неандертальца является свидетельством того, как технологии и современная наука продолжают раскрывать тайны наших древних родственников. Она дает нам уникальный взгляд в прошлое, предлагая мост между нашим и их миром. Понимая и ценя нашу общую историю с неандертальцами, мы получаем ценную информацию об истории человечества и нашей эволюции как вида.

Ранее Фокус писал, что древнейшие мумии не имеют отношения к Египту. Ученые рассказали, кто мумифицировал умерших первым.