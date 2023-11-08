Відтворили лице віком 50 тисяч років: вчені змоделювали лице неандертальця з французької печери

У 1908 році католицькі священники натрапили на неочікувану знахідку в селі Ла-Шапель-о-Сен, у Франції — набір скелетних останків, похованих у печері. Майже повний скелет, у якого бракувало кількох зубів, отримав прізвисько "старий".

Related video

Художники-криміналісти використали сучасні технології та наукові дані, щоб створити наближену копію обличчя стародавньої людини. Завдяки їхній праці ми можемо припустити, як міг виглядати цей неандерталець, що жив приблизно 47 000 — 56 000 років тому, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб створити це цифрове обличчя, фахівці почали з комп'ютерної томографії (КТ) черепа неандертальця. Потім вони використали виміри людського черепа, скоригувавши відмінності вздовж горизонтальної площини Франкфорта, яка проходить від нижньої частини очної ямки до верхньої частини вушної раковини. Це забезпечило базовий каркас для обличчя.

Далі для створення шкірного та м'язового шарів у цифровому вигляді використовувалися маркери товщини м'яких тканин, взяті у живих донорів-людей. Вони додали кольору шкірі та волоссю, хоча незрозуміло, чи це зроблено на основі аналізу ДНК, чи на основі освічених здогадок.

У результаті вийшло два зображення — більш об'єктивне, без волосся і в тонах сепії, і більш спекулятивне, з волоссям і бородою. Останнє зображення показує як схожість, так і відмінності між неандертальцями і нами. Дивлячись на це зображення, важко не уявити, яким було життя цієї людини тисячі років тому.

Унікальність цієї моделі обличчя полягає в тому, що вона ґрунтується на даних комп'ютерної томографії. У минулому попередні спроби часто призводили до перебільшених, майже мавпоподібних реконструкцій. Доступність цифрових вимірювань з КТ значно підвищила точність цієї останньої спроби, проливши нове світло на наших давніх родичів.

Важливо

Найдавніші метальні списи: на археологічній ділянці знайшли зброю віком 31 тис. років

З роками відбулися помітні зміни в тому, як ми сприймаємо неандертальців. Ранні зображення були суворими і брутальними, але нещодавні дослідження показали, що вони більш схожі на нас, ніж вважалося раніше. Неандертальці ховали своїх померлих, виготовляли знаряддя праці, використовували вогонь для приготування їжі і, можливо, мали власні ритуали. Зміна уявлень про неандертальців відображає еволюцію розуміння нашої спільної історії.

На завершення, ця цифрова реконструкція обличчя неандертальця є свідченням того, як технології та сучасна наука продовжують розкривати таємниці наших давніх родичів. Вона дає нам унікальний погляд у минуле, пропонуючи міст між нашим та їхнім світом. Розуміючи і цінуючи нашу спільну історію з неандертальцями, ми отримуємо цінну інформацію про історію людства і нашу еволюцію як виду.

Раніше Фокус писав, що найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Науковці розповіли, хто муміфікував померлих першим.