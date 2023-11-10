Ночные кошмары следуют за нами в реальность: ученые рассказали, как такое возможно

Исследователи говорят, что плохие сны способны влиять даже на наше самочувствие.

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Многие факторы могут повлиять на качество нашего сна, начиная от приема пищи на ночь до температуры окружающей среды. Преподаватель психологии в Гарвардском университете Дейдра Барретт рассказывает, действительно ли содержание сновидений может повлиять на качество нашего сна, пишет Inverse.

Ответ на этот вопрос частично зависит от того, после какого сна мы просыпаемся. По словам Барретт, пока нет подтвержденных исследований о том, влияют ли приятные или нейтральные сны на восстановляющий эффект от сна. Но плохие сны безусловно влияют на то, насколько хорошо вы спите, а также самочувствие утром.

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По словам Барретт, существует два основных вида кошмаров: то, что она называет обычными кошмарами, и более интенсивные кошмары, которые являются частью кошмарного расстройства.

На регулярной основе кошмары возникают во время фазы быстрого сна или быстрого движения глаз (БДГ-фаза). Такие сны могут быть яркими, но как правило, не следуют за сновидцем в его жизнь наяву.

С другой стороны, существуют кошмары, которые приходят к людям чаще, чем несколько ночей в неделю и мешают человеку отдыхать. Именно они квалифицируются как кошмарное расстройство.

Хотя кошмар может быть пугающим, ключевым моментом является то, как мы чувствуем себя после пробуждения. Частично это происходит из-за выработки нейромедиатора и гормона норадреналина надпочечниками. Это химическое вещество повышает бдительность и влияет на цикл сна и бодрствования. Но, говорит Барретт, это возбуждение может быть направлено на другое чувство, например сексуальное возбуждение или другой тип положительной стимуляции. Барретт призывает сновидцев оценить, что они чувствуют сразу после пробуждения от кошмара. Что бы это ни было — страх, любопытство, возбуждение — проснувшийся сновидец может ухватиться за это.

Другой, гораздо более редкий тип кошмаров — посттравматический кошмар.

"Это совершенно отдельный случай", — говорит эксперт.

По ее словам, посттравматические кошмары появляются у людей после того, как они пережили серьезную травму в своей жизни. Барретт говорит, что эти плохие сны часто являются буквальным повторением этой травмы и кажутся гораздо более реалистичными, чем другие сны.

Но есть несколько техник, которые могут помочь избежать даже самых страшных кошмаров. Одна из таких называется инкубацией сновидений, в ходе которой вы пытаетесь представить и вызвать определенные сны. Моменты перед тем, как вы засыпаете, имеют решающее значение для инкубации. Барретт рекомендует во время засыпания мысленно представлять себе человека или место, о котором вы хотите увидеть сон. Если вы не склонны к мысленным визуализациям, то эксперт даже рекомендует смотреть на физическую картину того, о чем вы хотите видеть сновидения, до того момента, пока вы не закроете глаза.

Напомним, названы 10 самых распространенных кошмаров по мнению науки. Как правило, наши сны связаны с тем, что происходило в течение нашей жизни или в течение дня. Однако ученые также обнаружили, что существуют сны, которые объединяют всех нас.