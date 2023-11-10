Нічні кошмари слідують за нами в реальність: учені розповіли, як таке можливо

Дослідники кажуть, що погані сни здатні впливати навіть на наше самопочуття.

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Багато факторів можуть вплинути на якість нашого сну, починаючи від прийому їжі на ніч до температури навколишнього середовища. Викладач психології в Гарвардському університеті Дейдра Барретт розповідає, чи справді зміст сновидінь може вплинути на якість нашого сну, пише Inverse.

Відповідь на це питання частково залежить від того, після якого сну ми прокидаємося. За словами Барретт, поки що немає підтверджених досліджень про те, чи впливають приємні або нейтральні сни на відновлювальний ефект від сну. Але погані сни безумовно впливають на те, наскільки добре ви спите, а також самопочуття вранці.

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За словами Барретт, існує два основних види кошмарів: те, що вона називає звичайними жахіттями, і більш інтенсивні кошмари, які є частиною кошмарного розладу.

На регулярній основі кошмари виникають під час фази швидкого сну або швидкого руху очей (БДГ-фаза). Такі сни можуть бути яскравими, але зазвичай не слідують за сновидцем у його життя наяву.

З іншого боку, існують кошмари, які приходять до людей частіше, ніж кілька ночей на тиждень і заважають людині відпочивати. Саме вони кваліфікуються як кошмарний розлад.

Хоча кошмар може бути страшним, ключовим моментом є те, як ми почуваємося після пробудження. Частково це відбувається через вироблення нейромедіатора і гормону норадреналіну наднирковими залозами. Ця хімічна речовина підвищує пильність і впливає на цикл сну і неспання. Але, каже Барретт, це збудження може бути спрямоване на інше почуття, наприклад сексуальне збудження або інший тип позитивної стимуляції. Барретт закликає сновидців оцінити, що вони відчувають одразу після пробудження від кошмару. Що б це не було — страх, цікавість, збудження — сновидець, який прокинувся, може вхопитися за це.

Інший, набагато рідкісніший тип кошмарів — посттравматичний кошмар.

"Це абсолютно окремий випадок", — каже експерт.

За її словами, посттравматичні кошмари з'являються у людей після того, як вони пережили серйозну травму у своєму житті. Барретт каже, що ці погані сни часто є буквальним повторенням цієї травми і здаються набагато реалістичнішими, ніж інші сни.

Але є кілька технік, які можуть допомогти уникнути навіть найстрашніших кошмарів. Одна з таких називається інкубацією сновидінь, під час якої ви намагаєтеся уявити і викликати певні сни. Моменти перед тим, як ви засинаєте, мають вирішальне значення для інкубації. Барретт рекомендує під час засинання подумки уявляти собі людину або місце, про яке ви хочете побачити сон. Якщо ви не схильні до уявних візуалізацій, то експерт навіть рекомендує дивитися на фізичну картину того, про що ви хочете бачити сновидіння, до того моменту, поки ви не заплющите очі.

Нагадаємо, названо 10 найпоширеніших кошмарів на думку науки. Як правило, наші сни пов'язані з тим, що відбувалося протягом нашого життя або протягом дня. Однак учені також виявили, що існують сни, які об'єднують усіх нас.