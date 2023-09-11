Магазинчик жахів. Названо 10 найпоширеніших кошмарів на думку науки

Дослідження показують, що більшість наших снів тісно пов'язані з тим, що ми проживали у своєму житті, проте деякі тривожні сни сняться всім людям на планеті.

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Як правило, наші сни пов'язані з тим, що відбувалося протягом нашого життя або протягом дня. Однак учені також виявили, що існують сни, які об'єднують усіх нас, пише Science Alert.

За словами керівника лабораторії сну Центрального інституту психічного здоров'я в Мангеймі (Німеччина) Міхаеля Шредла, подібні сни пов'язані з проблемами, із якими кожна людина стикається у своєму житті наяву. Зазначимо, що вченим складно робити будь-які узагальнення щодо кошмарів, оскільки наука не дійшла єдиної думки, чому ми взагалі бачимо сни.

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Однак дослідники зазначають, що в темах кошмарів є базові закономірності, які можуть допомогти інтерпретувати те, що намагається відтворити наш мозок. Розуміння цих закономірностей може стати відправною точкою для визначення того, з якими емоціями ви маєте справу у своїй підсвідомості.

У дослідженні 2018 року Шредл із колегами проаналізували понад 1200 нічних жахіть, попросивши учасників пригадати й описати їхній найостанніший тривожний сон. Далі їм вдалося розділити їх за загальними темами. У результаті вдалося скласти рейтинг найпопулярніших кошмарів.

Зараження

Шредл зазначає, сни про зараження можуть символізувати страх перед хворобами, брудом або будь-якими іншими речами, які у вашій підсвідомості асоціюються з мишами, тарганами або щурами.

Оскільки ці сни можуть розгортатися по-різному, є багато способів їх інтерпретувати. За словами Шредла, це також може бути прикладом почуття невпевненості або небезпеки у вашому домі.

Зла присутність

Моторошне відчуття підозри, ніби поблизу вас перебуває привид, демон або інопланетянин. Шредл вважає, що подібний сон може означати, що сновидець бачить образливу присутність або просто підозрює, що вона поруч.

Учені з Клівлендської клініки зазначають, що подібні сни, як правило, сняться тим, хто страждає на сонний параліч. Цей тривожний розлад сну виникає, коли частини мозку, які утримують вас у спокої під час сну, та частини, які утримують вас під час сну, не спілкуються одна з одною.

Як правило, люди, які пережили сонний параліч, повідомляють про гул, що стоїть над ними, а також про нездатність рухатися, попри всі докладені зусилля.

Катастрофа

Ще одним не менш поширеним кошмаром є сни на тему кінця світу — чи-то пожежі, чи-то повені, чи-то ядерні опади. Учені припускають, що подібні сни можуть сигналізувати про загальні побоювання за майбутнє, оскільки наш мозок може замислюватися над тим, що його турбує. Це також залежить від того, сприймаєте ви зміни, що приходять у ваше життя, як позитивні чи негативні.

Почуття занепокоєння

Це почуття також є одним із найпоширеніших серед жахіть — коли людину переслідує відчуття чогось важливого та всеосяжного, про що вона забула. Реципієнти, які взяли участь у дослідженні, розповідали про те, що знали, що щось не так, проте не могли сказати, що саме, а тому відчували дискомфорт.

Розбіжності

Реципієнти розповідають, що переживали в кошмарах міжособистісні конфлікти або ставали свідками словесної перепалки.

За даними дослідників, ці сни можуть бути символом деякої соціальної тривоги щодо особистих стосунків.

Хвороба та смерть

Як правило, люди бачать, як вони самі або їхні близькі хворіють, страждають, а потім помирають від хвороби. Ці сни складні та можуть відображати безліч речей залежно від того, через що ви особисто проходите. По суті, вони можуть бути символом загального страху перед хворобою або почуття втрати контролю.

Переслідування

У цих снах вас може переслідувати людина, зла істота або щось, чого ви навіть не бачите. Відчувати страх і тікати від його причин — це психологія 101. Це поведінка уникнення, сказав Шредл. Загалом, сни про погоню зазвичай означають, що ви турбуєтеся про щось, чого, можливо, уникаєте.

Нещасний випадок

Результати дослідження показують, що чоловіки бачать більше кошмарів про падіння, тоді як у жінок вони трапляються рідше. Шредл зазначає, що подібні сни можуть бути буквальними й означати страх висоти, водіння або океану. Але з іншого боку, вони можуть свідчити про страх втрати контролю, страх смерті або почуття безпорадності.

Фізична агресія

У цих сценаріях на сновидця можуть напасти, він може брати участь у бійці або стати свідком того, як інші люди сваряться. Учені вважають, що подібні кошмари можуть відображати соціальну тривогу, буквальний страх перед насильством або побоювання щодо вразливості для критики інших людей.

Невдача

Сюди входить усе: від нездатності досягти мети до запізнення, втрати, нездатності говорити, забування будь-чого або здійснення помилки. Оскільки це одна з найширших категорій кошмарів, тут існує і безліч інтерпретацій. Наприклад: сни про іспити означають невпевненість у своїй здатності працювати або спогад про якусь тривожну подію. Зрештою, Шредл вважає, що подібні жахи є відображенням деякої невпевненості в собі та власних силах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли зв'язок між кошмарами в дитинстві та розвитком хвороби Паркінсона.