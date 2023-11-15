Найдено самое старое в Скандинавии захоронение корабля: оно переписывает историю викингов (фото)

Этим летом археологи провели исследование Херлаугсхаугена (Herlaugshaugen), который упоминается в королевских сагах как место упокоения короля Херлауга. Курган, один из крупнейших курганов Норвегии, уже раскапывали в конце 1700-х годов.

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Археологи из города Лека, Норвегия, недавно сделали невероятное открытие — самое старое в Скандинавии захоронение корабля, которое, как полагают, датируется примерно 700 годом нашей эры. Эта находка в 60-метровом кургане под названием Херлаугсхауген проливает свет на древнюю практику захоронения и открывает захватывающую информацию о морской истории, пишет Arkeonews.

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Этим летом археологи провели исследование Херлаугсхаугена (Herlaugshaugen), который упоминается в королевских сагах как место упокоения короля Херлауга. Курган, один из крупнейших курганов Норвегии, уже раскапывали в конце 1700-х годов.

В отчетах о тех раскопках подробно описаны различные находки, в частности стена, железные гвозди, бронзовый чайник, кости животных и останки с мечом. К сожалению, эти находки исчезли в начале 1920-х годов, в частности скелет, который когда-то выставили как короля Херлауга. Но никто не знает, где он сейчас.

Недавнее исследование имело целью датировать курган и выяснить, содержал ли он корабль. Волнение среди команды поднялось, когда они откопали гвозди, четко указывающие на захоронение корабля. Эти находки отодвинули назад истоки обычая захоронения кораблей, отнеся создание кургана к периоду Меровингов, примерно к 700 году нашей эры.

Волнение среди команды поднялось, когда они откопали гвозди, четко указывающие на захоронение корабля Фото: Geir Grønnesby, NTNU Science Museu

Гейр Грённесби (Geir Grønnesby), руководитель проекта из Научного музея NTNU, отметил, что эта находка показывает развитые морские возможности региона гораздо раньше, чем предполагалось изначально. Вполне возможно, что общество уже обладало значительными морскими знаниями и ресурсами.

Кроме того, курган Херлаугсхауген, символ власти и богатства, указывает на то, что процветание региона, вероятно, связано с торговлей и морской деятельностью, а не только с сельским хозяйством.

Открытие бросает вызов дискуссиям вокруг начала эпохи викингов, хотя и не меняет окончательно ее дату. Исследователь отмечает, что строительство такого большого корабля имело определенную цель, намекая на усиление контактов с дальними землями. Он отмечает: "Когда кто-то строит достаточно большие корабли, это, как правило, потому, что он собирается преодолеть на них большое расстояние".

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Курган, датированный периодом Меровингов, непосредственно перед эпохой викингов, отличается своей редкостью среди археологических находок.

Исследователи уже давно предполагают связь между такими местами, как Намдален в Норвегии, где есть похожие большие курганы, и другими значительными памятниками эпохи Меровингов, такими как Саттон Гу в Англии. Эти исторические связи открывают широкие возможности для дальнейших исследований, направленных на раскрытие взаимосвязи между этими древними обществами.

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