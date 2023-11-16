Встреча египтологии и библейских сказаний: радиоуглеродное датирование раскрывает прошлое города

Благодаря радиоуглеродному датированию ученые смогли разработать хронологию Тель-Гезера, древнего израильского города. Это дает ученым возможность установить последовательность ключевых моментов в истории города.

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Тель-Гезер, древний город в Израиле, издавна был увлекательной темой египетских, ассирийских и библейских рассказов, рассказывающих о борьбе за власть и о выдающихся исторических фигурах. Тель-Гезер может похвастаться артефактами бронзового и железного века, которые позволяют заглянуть в повседневную жизнь его жителей, пишет Phys.org.

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Недавние раскопки Линделл Вебстер и ее команды из Австрийской академии наук обнаружили непрерывную стратиграфическую последовательность, по сути, многоуровневую историческую запись, которая дает детальное представление о времени событий в богатом прошлом Тель-Гезера. Эта последовательность позволяет исследователям установить точную хронологию ключевых моментов истории города.

В своем исследовании Вебстер и ее коллеги использовали 35 радиоуглеродных дат, полученных из органических материалов, преимущественно семян, охватывающих семь различных слоев Тель-Гезера. Эти даты охватывают период с XIII по IX век — время, обозначенное значительными преобразованиями в городе, включая разрушительные события, этапы реконструкции и укрепления города. Некоторые из этих событий совпадают с историями из древних текстов, что добавляет дополнительный слой восхищения к находкам.

Этот набор данных открывает окно для проверки предложенных связей между археологическими данными и древними текстами. Например, исследование предполагает правдоподобную корреляцию между разрушительным эпизодом и действиями фараона Мернептаха, тогда как другая предложенная связь, связывающая эпизод с кампанией Хазаэля, кажется менее вероятной.

В конце концов, этот новый набор данных выступает как независимый источник абсолютных дат, что позволяет исследователям лучше понять события в Тель-Гезере и контекстуализировать их в региональном контексте.

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Авторы отмечают: "Разработка радиоуглеродной хронологии в Тель-Гезере — месте с уникальными историческими связями — иллюстрирует решающую роль радиоуглеродного датирования в реконструкции истории отдельных мест, решении длительных дебатов и проверке возможных корреляций между археологическими останками и письменными источниками".

По сути, эти выводы не только обогащают наше понимание прошлого города, но и показывают ключевую роль радиоуглеродного датирования в преодолении разрыва между древними историями и материальными археологическими доказательствами.

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