Зустріч єгиптології і біблійних оповідей: радіовуглецеве датування розкриває минуле міста

Завдяки радіовуглецевому датуванню вчені змогли розробити хронологію Тель-Гезера, древнього ізраїльського міста. Це дає вченим змогу встановити послідовність ключових моментів в історії міста.

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Тель-Гезер, стародавнє місто в Ізраїлі, здавна було захопливою темою єгипетських, ассирійських та біблійних оповідей, що розповідають про боротьбу за владу та про видатних історичних постатей. Тель-Гезер може похвалитися артефактами бронзового та залізного віку, які дають змогу зазирнути у повсякденне життя його мешканців, пише Phys.org.

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Нещодавні розкопки Лінделл Вебстер та її команди з Австрійської академії наук виявили безперервну стратиграфічну послідовність, по суті, багаторівневий історичний запис, який дає детальне уявлення про час подій у багатому минулому Тель-Гезера. Ця послідовність дозволяє дослідникам встановити точну хронологію ключових моментів історії міста.

У своєму дослідженні Вебстер та її колеги використали 35 радіовуглецевих дат, отриманих з органічних матеріалів, переважно насіння, що охоплюють сім різних шарів Тель-Гезера. Ці дати охоплюють період з XIII по IX століття — час, позначений значними перетвореннями в місті, включаючи руйнівні події, етапи реконструкції та укріплення міста. Деякі з цих подій збігаються з історіями зі стародавніх текстів, що додає додатковий шар захоплення до знахідок.

Цей набір даних відкриває вікно для перевірки запропонованих зв'язків між археологічними даними та давніми текстами. Наприклад, дослідження припускає правдоподібну кореляцію між руйнівним епізодом і діями фараона Мернептаха, тоді як інший запропонований зв'язок, що пов'язує епізод з кампанією Хазаеля, видається менш імовірним.

Зрештою, цей новий набір даних виступає як незалежне джерело абсолютних дат, що дозволяє дослідникам краще зрозуміти події в Тель-Гезері і контекстуалізувати їх у регіональному контексті.

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Автори наголошують: "Розробка радіовуглецевої хронології в Тель-Гезері — місці з унікальними історичними зв’язками — ілюструє вирішальну роль радіовуглецевого датування у реконструкції історії окремих місць, розв’язанні тривалих дебатів і перевірці можливих кореляцій між археологічними останками та письмовими джерелами".

По суті, ці висновки не лише збагачують наше розуміння минулого міста, але й показують ключову роль радіовуглецевого датування у подоланні розриву між давніми історіями та матеріальними археологічними доказами.

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