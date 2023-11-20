В Мексиканском заливе изо всех сил пытается выжить один вид китов: их осталось всего 51

Представители этого вида обитают лишь в одном месте на Земле и в последнее время их буквально пытаются выжить из дома, попутно истребляя.

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Киты Райса являются видом усатых китов, которые обитают исключительно в Мексиканском заливе и считаются единственным круглогодичным обитателем этого района. Эти морские обитатели были обнаружены лишь в 1965 году и даже тогда их считали подвидом кита Брайда, пишет IFLScience.

Все изменили трагические события на платформе Deepwater Horizon в 2010 году, когда в результате разлива нефти на берег было выброшено целое стадо китов, которое погибло. Тогда ученые собрали образцы морских млекопитающих и провели генетические тесты — в результате исследователи выяснили, что они принадлежат к совершенно новому виду.

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Тогда же стало ясно, что киты Райса находятся в опасности, а сегодня ситуация накалилась до предела. По словам старшего юриста природоохранной некоммерческой организации Defenders of Wildlife Джейн Дэвенпорт, последние оценки ученых свидетельствуют о том, что на Земле остался всего 51 кит Райса. Более того, по мнению экспертов и природоохранных групп, в данный момент предпринимается слишком мало шагов, чтобы не допустить полного исчезновения популяции.

Еще в 2019 году этот вид был внесен в Закон об исчезающих видах, после Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предложило обозначить для этого вида "критическую среду обитания", однако она все еще остается не утвержденной. Ученые опасаются, если территория не будет признана морским заповедником, китов, увы, не удастся спасти.

Отметим, что сегодня существует множество признанных угроз для китов Райса. Например, инцидент на платформе Deepwater Horizon показал, что эти морские млекопитающие страдают от разливов нефти, которые продолжаются и по сей день в Персидском заливе. Еще одной не менее опасной угрозой сегодня считаются корабли: животные сталкиваются с ними, получая увечья, а также страдают от шума, который они создают.

Представители природоохранных организаций обратились к NOAA с просьбой установить ограничения скорости для больших кораблей, проходящих через среду обитания китов, однако энергетическая и морская промышленность не были в восторге. В результате NOAA отклонило ходатайство.

По словам эколога Аарона Райса, об этих китах сегодня известно чрезвычайно мало. Ученые считают, что они весьма пугливы, а слух играет решающее значение для их деятельности, например, общения друг с другом или поиска пищи. В результате газовые и нефтяные установки, а также большой поток кораблей в Персидском заливе попросту истребляют китов.

Несмотря на то, что борьба за китов Райса продолжается, некоторые ученые не уверены, что их удастся спасти. По словам морского биолога Международного университета Флориды Джереми Кишка, существует весьма большая вероятность, что уже через 50 лет в Мексиканском заливе не останется ни единого кита Райса.

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