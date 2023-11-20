У Мексиканській затоці щосили намагається вижити один вид китів: їх залишилося всього 51

Представники цього виду мешкають лише в одному місці на Землі та останнім часом їх буквально намагаються вижити з дому, попутно винищуючи.

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Кити Райса є видом вусатих китів, які мешкають виключно в Мексиканській затоці й вважаються єдиним цілорічним мешканцем цього району. Ці морські мешканці були виявлені лише 1965 року і навіть тоді їх вважали підвидом кита Брайда, пише IFLScience.

Усе змінили трагічні події на платформі Deepwater Horizon 2010 року, коли внаслідок розливу нафти на берег було викинуто ціле стадо китів, яке загинуло. Тоді вчені зібрали зразки морських ссавців і провели генетичні тести — в результаті дослідники з'ясували, що вони належать до абсолютно нового виду.

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Тоді ж стало зрозуміло, що кити Райса перебувають у небезпеці, а сьогодні ситуація загострилася до межі. За словами старшого юриста природоохоронної некомерційної організації Defenders of Wildlife Джейн Девенпорт, останні оцінки вчених свідчать про те, що на Землі залишився всього 51 кит Райса. Ба більше, на думку експертів і природоохоронних груп, наразі робиться занадто мало кроків, щоб не допустити повного зникнення популяції.

Ще 2019 року цей вид було внесено до Закону про види, що зникають, після чого Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) запропонувало визначити для цього виду "критичне середовище існування", проте воно все ще залишається не затвердженим. Вчені побоюються, якщо територію не буде визнано морським заповідником, китів, на жаль, не вдасться врятувати.

Зазначимо, що сьогодні існує безліч визнаних загроз для китів Райса. Наприклад, інцидент на платформі Deepwater Horizon показав, що ці морські ссавці страждають від розливів нафти, які тривають і донині в Перській затоці. Ще однією не менш небезпечною загрозою сьогодні вважаються кораблі: тварини стикаються з ними, отримуючи каліцтва, а також страждають від шуму, який вони створюють.

Представники природоохоронних організацій звернулися до NOAA з проханням встановити обмеження швидкості для великих кораблів, які проходять через середовище проживання китів, однак енергетична і морська промисловість не були в захваті. У результаті NOAA відхилило клопотання.

За словами еколога Аарона Райса, про цих китів сьогодні відомо надзвичайно мало. Вчені вважають, що вони вельми полохливі, а слух відіграє вирішальне значення для їхньої діяльності, наприклад, спілкування один з одним або пошуку їжі. У результаті газові та нафтові установки, а також великий потік кораблів у Перській затоці просто винищують китів.

Попри те, що боротьба за китів Райса триває, деякі вчені не впевнені, що їх вдасться врятувати. За словами морського біолога Міжнародного університету Флориди Джеремі Кішка, існує досить велика ймовірність, що вже через 50 років у Мексиканській затоці не залишиться жодного кита Райса.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки й вагою до 340 тонн.