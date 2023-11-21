Последний секрет. Если люди разгадают тайну вечной жизни, это приведет к вымиранию человечества

Исследователи считают, что поиск более продолжительной жизни обернется для людей "катастрофой", что в конечном итоге, приведет к полному уничтожению человечества.

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В течение веков поиск вечной жизни был общим стремлением для мужчин и женщин по всему миру. Сегодня сильные мира инвестируют невероятные деньги в стартапы, стремящиеся обратить время вспять или хотя бы замедлить биологическое старение человека, пишет Daily Mail.

Раскрытие секрета вечной жизни может звучать как прекрасная новая эра беззаботного обитания на Земле, однако один ученый утверждает, что стремление к более продолжительной жизни на планете в действительности может обернуться катастрофой.

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По словам доктора Стивена Кейва, философа из Кембриджского университета, увеличение продолжительности человеческой жизни станет "абсолютно катастрофическим для планеты". Дело в том, что попытки радикально продлить продолжительность жизни в последствии окажут слишком сильное давление на ресурсы Земли, что приведет лишь к тому, что человечество фактически вымрет раньше, чем предполагали ученые.

По словам ученого лишь за последние 300 лет средняя продолжительность жизни человека благодаря достижениям в области технологий уже удвоилась с 40 до 80 лет, а потому вполне вероятно, что они также может удвоиться и еще раз. В результате доктор Кейв не исключает, что в будущем технология продления жизни вполне может оказаться доступной, но она будет настолько дорогой, что позволить ее себе смогут лишь единицы. Таким образом в будущем Землю ждет сценарий такой себе "богатой геронтократии", которая будет наблюдать за тем, как сменяются поколения "простых смертных".

Отметим, что доктор Кейв возглавляет Кембриджский институт технологий и человечества, который изучает то, как технологический прогресс, в том числе и попытки продлить жизнь человека, повлияют на общество. Ученые отмечают, что сегодня этот вопрос актуален как никогда, поскольку в мире проводится все больше исследований, посвященных поиску вечной жизни.

Некоторые исследователи предполагают, что люди могут получить "бессмертие" уже на рубеже следующего десятилетия. Хотя некоторые все же считают, что это скорее принятие "желаемого за действительное".

В то же время наука не стоит на месте. Ранее ученые уже заявили, что крохотные нанороботы, способные проникать в кровь человека, помогут излечивать болезни. Другое исследование команды из Кембриджа предполагает, что продолжительность жизни человека удастся продлить, использовав специальное лекарство, которое замедляет старение. Их экспериментальная терапия уже позволила омолодить клетки мышей, что помогло им жить дольше, одновременно улучшив здоровье сердца и легких и уменьшив слабость.

В результате продление человеческой жизни в действительности может стать вполне достижимым, однако доктор Кейв считает, что это фактически станет началом конца для человечества — нагрузка на ресурсы планеты увеличится в раз и люди не смогут этого пережить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре варианта бессмертия для человека: от заморозки мозга до его оживления.