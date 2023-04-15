От заморозки мозга до его оживления: ученые назвали четыре варианта бессмертия для человека

Ученые назвали самые неординарные, продвинутые и потенциально рабочие способы для достижения бессмертия.

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Несмотря на неоднозначность вечной жизни, со всеми ее плюсами и несомненными минусами, такими как бесконечное наблюдение за смертью близких нам людей, возможность продлить жизнь, а то и вовсе идея о бессмертии манила людей еще на заре времен — начиная от шаманов, приносивших жертву своим богам в надежде на дар жить вечно, до алхимиков Средневековья посвящавших жизнь поискам философского камня.

Даже в наше время, когда средняя продолжительность человеческой жизни с каждым десятилетием растет, ученые и изобретатели не оставляют идею найти лазейку в бессмертие, пишет Daily Mail.

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Цель всех этих исследований, изобретений и методов одна, и человечество настолько погрузилось в погоню, что на сегодняшний день существуют десятки кардинально отличающихся по методике, доступности и просто безумию идей о том, как достичь бессмертия.

Начнем с недавнего заявления одного из бывших инженеров Google Рэя Курзвейла, который, подкрепив заявление 86-процентной точностью всех своих других предсказаний, спрогнозировал, что с текущим уровнем и скоростью развития технологий мы уже совсем скоро получим наноботов – микроскопических роботов, способных обращать старение вспять. Хотя данное предсказание звучит слишком уж громко, область электронных технологий давно вошла в погоню за ключом к вечности. Но метод, о котором будет рассказано ниже, слегка отличается от предсказаний Курзвейла.

Бессмертие разума в облаке

Старт-ап из США предлагает "загружать" разум в компьютер Фото: pixabay.com

Идея "загрузки" разума в компьютеры, человекоподобных роботов или даже просто в облако уже давно обсуждается за пределами научно-фантастических произведений искусства, таких как роман "Нейромант" У. Гибсона и дилогия фильмов "Бегущий по лезвию".

Так, Nectome, новаторский стартап-проект из США, поставил своей целью добиться возможности загрузки памяти и разума человека в облако. Nectome удалось найти способ сохранения человеческого мозга вплоть до микроскопических деталей, используя "высокотехнологичный процесс бальзамирования".

Процесс довольно интересный, ведь в нем используется специальный химический раствор, который, по заверениям авторов проекта, способен сохранять тело человека в целости и сохранности на сотни, и даже тысячи лет. Вишенкой на торте этого заявления является вид хранящегося тела, который представляет собой статую из застывшего стекла, будто бы созданную безумным скульптором. Проект зазывает потенциальных клиентов, обещая "сделать резервную копию их разума."

Но сделать копию разума человека и даже загрузить его в сеть не столь важно, как воссоздание личности из имеющихся данных. Ключом к этому выступает коннектома — сложная сеть нейронных связей в мозге, которую часто называют системой проводов мозга, к которой требуется получить доступ.

Nectome заявили что располагают способом бальзамировать коннектому. Но цена возможности жить вечно довольно велика и, по иронии, предполагает готовность участников ко всему, вплоть до эвтаназии. Именно этот морально неоднозначный нюанс привел к тому, что проект потерял контракт с Массачусетским институтом технологий (МИТ) в 2018 году. Тогда престижное учреждение заявило, что технология находилась лишь в зачаточном состоянии и не давала никаких гарантий на успешное воссоздание сознания.

Несмотря на серьезный шаг назад, доктор Иан Пирсон, известный футурист, заявил, что "электронное бессмертие" будет доступно людям уже к 2050 году. Он предположил, что человеческий разум, память или даже органы чувств можно спокойно подключить к внешним технологиям. Таким образом, вместо создания своей копии, что многие не считают настоящим бессмертием, учитывая смертность оригинала, большая часть разума просто будет работать за пределами физического мозга владельца.

В своем блоге Пирсон написал: "Однажды ваше тело умирает, а вместе с ним останавливается и ваш мозг". Но следом он успел успокоить нас, заявив, что это "не будет проблемой", так как 99% нашего мозга продолжит работать, поддерживаемые электронными устройствами либо же в облаках.

"Если вы накопили достаточно денег и хорошо подготовились, вы подключаетесь к андроиду, в теле которого будете находиться, посещаете похороны, а затем продолжаете жить как прежде, оставаясь собой — только с более молодым и усовершенствованным телом", — сделал громкое заявление футурист.

При этом Пирсон подчеркнул, что не все так радужно даже в его версии будущего, ведь данная форма бессмертия предполагает аренду андроида, либо же места в облаке, которые скорее всего будут принадлежать большим технологическим корпорациям. Это открывает путь для компаний к "порабощению" сотрудников после смерти, присваивая их разум для работы на интересы первых.

"Представьте, что ваш разум скопируют множество раз для покрытия широкого спектра рынков потребителей, а следом он окажется внутри роботов-домохозяек, в качестве UX. Каждый ваш экземпляр думает, что когда-то был вами, каждый думает, что теперь он порабощен, чтобы бесплатно работать на технологическую компанию".

Заморозка мозга

Когда человек умирает, его тело замораживают, чтобы охладить, а затем из него удаляют всю кровь и другие жидкости Фото: Alcor Life

Для каждого из нас сочетание слов "мозг" и "заморозка" наверняка вызывает неприятные воспоминания из детства, когда мы, будучи слишком уверенными в себе, откусывали и быстро поглощали громадный пласт мороженого или напиток со льдом — и тут же сталкивались с суровой, леденящей и отдающей болью в голове реальностью пределов нашего организма. Так мы воспринимали "заморозку мозга". Но у ученых и изобретателей немного другое понятие об устройстве и функции этого процесса.

Так, некоторые компании предлагают людям заморозить их мозг после смерти, чтобы они имели возможность оставаться "на хранении" до момента, когда наука дойдет до технологий, позволяющих вернуть мертвых к жизни.

Говорят, даже на просторах бывшего Советского Союза функционировали компании, предоставлявшие такие услуги. На счету одной из них был 91 замороженный клиент, хранящийся при температуре -196°C, чтобы сохранить их тело от разложения. Данная температура достаточно низкая, чтобы остановить все клеточные процессы и сохранить тело в том виде, в котором оно пребывало на момент заморозки до лучших времен. Их мозг или даже тела плавают в больших резервуарах, заполненных жидким азотом. Стоимость такой услуги оценивалась в районе 28 000 долларов. Наравне с людьми, заморозке были подвергнуты 58 собак, котов, птиц, хомяков, кроликов и шиншилл.

Многие критикуют такие услуги, называя их "ничем более, как коммерчески выгодным бизнес-проектом, без какого-либо научного фундамента" и обвиняют бизнес в игре на чувствах людей, потерявших своих близких, спекулируя на надежде вернуть их обратно к жизни. Руководители же парируют это заявлениями, что это один из методов помогающий справляться с потерей родственникам погибших. При этом даже они не дают никакой гарантии, что технология способная вернуть мертвых к жизни будет разработана в будущем и позволит воскресить их клиентов.

Другая подобная компания — Alcor Life Extension Foundation, она существует на территории США, в штате Аризона и имеет на полках своих морозильных камер уже 199 клиентов по состоянию на октябрь 2022-го года.

Данная компания хранит по 4 тела в одной большой цилиндрической камере. Мозги же компания предлагает хранить на полках, где умещается до 5 экземпляров в слот для одного тела.

Когда человек умирает, врачам приходиться очень быстро работать, чтобы сохранить тело, мозг и доставить их в камеру хранения. Директор компании Alcor, Макс Мор, сравнил этот процесс со сбором органов, заявив, что первым шагом является отток крови и жидкости из тела. Затем тело наполняют веществом похожим на антифриз с целью предотвратить кристаллизацию и повреждение клеток в процессе замораживания.

При замораживании вода внутри клеток может образовывать кристаллы льда, которые могут вызвать механические повреждения и нарушить структуру и функции клетки. Это может привести к гибели клеток или нарушению их активности, что может повлиять на жизнеспособность и качество биологических образцов, таких как ткани или органы. Использование криопротекторов и контролируемых протоколов замораживания может помочь минимизировать риски кристаллизации и повысить успешность криоконсервации.

Люди, которые прибегают к таким услугам, часто до последнего хранят надежду однажды воссоединиться с покинувшим их близким человеком. Так, самым молодым клиентом компании Alcor стала двухлетняя девочка из Таиланда, которая скоропостижно скончалась от рака мозга. Ее семья надеется воссоединиться с ней в будущем.

Но леденящие душу и одновременно согревающие ее надеждой услуги привлекают также богатых и эксцентричных личностей. Например, пионер биткоина Хэл Финни решил отдать свое тело на хранение после смерти от осложнений, связанных с боковым амиотрофическим склерозом в 2014 году.

Вокруг данной услуги уже много лет ведутся ожесточенные споры. Объектом критики часто становятся моральные и этические проблемы, связанные с ней, так как данной услуге уже очень много лет, но до сих пор нет ни намека на то, что несбыточная мечта замороженных людей о бессмертии станет явью. При этом высокая цена за процедуру криоконсервации и хранения могут быстро лишить родственников замороженного последних средств на существование, не предоставляя никакой гарантии успеха затеи. Таким образом, заявляют критики, данная процедура может не только не вернуть к жизни замороженного человека, но так же лишить жизни людей, которые вложили в эту мечту последние, иногда даже очень нужные им самим, средства.

Подливая масло в огонь, директор Alcor, в феврале 2020-го года сам признал, что его компания не располагает даже приблизительной датой появления подобных технологий. Однако, он добавил, что возлагает большие надежды на недавние успехи в области исследований стволовых клеток и выращивания органов в лабораториях, как на области-пионеры на пути к технологиям воскрешения.

В 2015 году доктор Майкл Хендрикс, биолог из Университета Макгилла в Канаде, заявил, что связи между нервными клетками отвечают за личность человека, принятие решений и повседневное настроение. Однако из-за отсутствия подходящей технологии эти клетки не могут быть идеально сохранены в организме, и любые изменения в них могут кардинально изменить личность человека.

Омоложение клеток

Многим из нас встречалось загадочное название "Аксалотль", но лишь некоторые начинали копать глубже, узнавая множество интересных фактов об этой загадочной амфибии и открывая завесу тайны над всеобщим интересом к ней. Интерес же крылся в предрасположенности амфибии к бессмертию. Да-да, аксолотль, вид саламандр, известен своей удивительной способностью к регенерации частей тела, включая конечности и спинной мозг, на протяжении всей жизни. Кроме того, аксолотли обладают способностью оставаться в ювенильном состоянии на протяжении всей своей жизни, что делает их биологически бессмертными. Хотя они не бессмертны в традиционном смысле, их уникальные способности дают им невероятную возможность регенерировать и обновлять свое тело.

Существование данного создания и многие научные исследования, проводимые в области изучения омоложения клеток, подтолкнули многих людей к изучению возможности применения данной области в достижении бессмертия человеком.

Инъекции стволовых клеток привели к значительному научному прорыву в области клеточного омоложения. Стволовые клетки обладают уникальной способностью дифференцироваться в различные типы клеток организма, такие как нервные, костные или мышечные клетки. Когда эти клетки вводятся в поврежденные ткани, они могут интегрироваться в них и способствовать регенерации и восстановлению.

В 2019 году исследователи Кембриджского университета регенерировали утраченные сердечные мышцы и кровеносные сосуды у крыс Фото: University of Cambridge

В последние годы с помощью инъекций стволовых клеток было достигнуто несколько замечательных успехов, в том числе обратное развитие рубцовой ткани на 40% у 11 пациентов, перенесших инфаркт в 2016 году. Кроме того, в 2019 году исследователи Кембриджского университета успешно восстановили утраченную сердечную мышцу и кровеносные сосуды у крыс путем пересадки стволовых клеток из человеческого сердца. Стволовые клетки встречаются во всем организме, особенно в костном мозге, и способны превращаться в 200 различных типов клеток, из которых состоит человеческое тело, чтобы восстановить повреждения. Однако с возрастом количество стволовых клеток в организме уменьшается, что приводит к снижению способности к регенерации по сравнению с молодыми людьми.

Плоские черви и гидры – еще одни представители существ, у которых стволовые клетки сохраняются на протяжении всей жизни, что позволяет им постоянно восстанавливать утраченные части тела.

Доктор Стивен Коэн, который руководит оздоровительными клиниками в Калифорнии и Лондоне, считает, что терапия стволовыми клетками может быть использована для увеличения продолжительности жизни человека до 150 лет. Его подход предполагает введение пациентам экзосом — маленьких пузырьков, которые естественным образом вырабатываются стволовыми клетками и, как он утверждает, могут помочь "омолодить" органы и позволить людям жить дольше.

В экзосомах содержатся важные белки, липиды, нуклеиновые кислоты и другие вещества, которые, как считается, способствуют регенеративным процессам в организме. Недавние исследования показали, что повышенный уровень экзосом в организме может улучшить работу мозга и уменьшить хрупкость, что потенциально может привести к увеличению продолжительности жизни. Доктор Коэн утверждает, что его технология может быть доступна уже в течение пяти лет.

Некоторые ученые считают, что развитие технологий, таких как изменение ДНК и таблетки для уничтожения "клеток-зомби", потенциально может позволить людям жить до 200 лет. Эти "клетки-зомби" перестают делиться, как нормальные клетки, но вместо этого выделяют вредные химические вещества, повреждая и разрушая окружающих. Испытания таблеток, уничтожающих эти клетки, уже ведутся, и ученые утверждают, что они могут появиться на рынке уже через 10 лет.

В 2016 году Институт Салка в Калифорнии провел исследование, которое показало, что клеточное перепрограммирование может стать ключом к остановке или обращению вспять старения. Этот процесс включает в себя индуцирование экспрессии четырех генов, известных как факторы Яманаки, которые позволяют ученым превратить любую взрослую клетку в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК). Как и эмбриональные стволовые клетки, иПСК обладают способностью неограниченно делиться и превращаться в любой тип клеток, встречающихся в организме человека. Исследователи обнаружили, что когда клеточное перепрограммирование было запущено у мышей, их клетки вели себя и выглядели моложе.

Исследование, проведенное в 2016 году Институтом Солка в Калифорнии, показало, что ключом к остановке или обращению вспять старения может быть клеточное перепрограммирование Фото: Salk Institute

Воскрешение мозга

При словах о воскрешении мозга у многих ценителей классики фильмов ужасов в голову сразу же приходят образы восставших мертвецов из картин Ромеро, либо всем известная и печальная повесть о чудовище Франкенштейна. На самом же деле, к счастью, технологий, способных вернуть мертвых к жизни в таком опасном для окружающих состоянии не существует. Как, впрочем, не существует на данный момент и технологий способных воскресить мозг, в принципе. Но это не останавливает ученых на пути к открытию подобной технологии, ведь что как не воскрешение нашего разума и оригинальной личности, хранящейся в нем можно определить, как истинное понятие бессмертия.

Разработка технологии, помогающей изучать трехмерные мозги, может также открыть секрет достижения вечной жизни. В 2019 году ученые из Йельского университета смогли восстановить клеточную активность и кровообращение в мозге свиньи через четыре часа после ее смерти путем вливания в него искусственной крови, богатой кислородом.

Иммунофлуоресцентное окрашивание нейронов (зеленый), астроцитов (красный) и клеточных ядер (синий) в области мозга свиньи, не подвергавшейся лечению через 10 часов после смерти (слева) или подвергнутой Йельской технологии (справа) Фото: Yale School of Medicine

Доктор Ненад Сестан, нейробиолог и ведущий автор исследования, предположил, что мозг можно было бы поддерживать в живом состоянии неограниченное время с дальнейшим вмешательством для восстановления сознания. Однако команда доктора Сестана решила не использовать эти методы, так как посчитала последствия неизведанными.

Использование химических веществ для предотвращения отека во время экспериментального исследования мозга может предотвратить сознание на неопределенное время, что делает маловероятным для команды реанимировать мозг, который все еще может думать, используя их текущие методы.

Хотя эксперимент предоставил новый способ изучения структуры и функции большого мозга млекопитающих в трех измерениях, он также дает потенциальные преимущества в оказании помощи врачам в спасении функций мозга у пациентов, перенесших инсульт, или в тестировании новых методов лечения.

Соавтор первого исследования Стефано Даниэле сказал, что 3D-исследования мозга могут расширить возможности изучения сложных клеточных взаимодействий и связей, которые были невозможны ранее.

Ученые предполагают, что в будущем люди смогут обрести бессмертие, подключив свой разум к искусственным системам после того, как их естественные тела погибнут. Однако преподаватель этики и философии Ноттингем Трент Бенджамин Кертис предупредил, что это может привести к потенциальному "живому аду" для людей, где они будут заперты в виде развоплощенного мозга без какого-либо доступа к внешнему миру. Кертис добавил, что в лучшем случае люди будут вынуждены провести свою жизнь в компании только собственных мыслей.

Так возможно ли бессмертие?

Хотя все перечисленные выше технологии предлагают захватывающие возможности для человечества, они также поднимают глубокие философские вопросы о природе жизни, смертности и о том, что значит быть человеком.

С философской точки зрения, стремление к вечной жизни поднимает вопросы о ценности конечного существования и роли, которую играет смерть в формировании человеческого опыта. Некоторые утверждают, что смерть придает жизни смысл и что страх смерти побуждает нас максимально использовать наше ограниченное время. Другие утверждают, что стремление к вечной жизни — это естественный человеческий импульс, и что технологии должны использоваться для того, чтобы помочь нам осуществить это желание.

Какова бы ни была точка зрения на этот вопрос, ясно, что стремление к вечной жизни — это глубоко человеческое стремление, которое коренится в нашем врожденном любопытстве и желании обрести смысл и цель. Хотя технологические достижения нашего времени предлагают захватывающие возможности, они также напоминают нам о конечных пределах нашего существования и о необходимости бороться с глубокими вопросами смертности и состояния человека.

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