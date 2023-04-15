Від заморозки мозку до його повернення до життя: вчені назвали чотири варіанти безсмертя для людини

Вчені назвали найбільш неординарні, передові способи, що мають потенціал, над якими працюють передові компанії для досягнення безсмертя людиною.

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Попри неоднозначність вічного життя, з усіма його плюсами та безсумнівними мінусами, такими як нескінченне спостереження за смертю близьких нам людей, можливість подовжити, а то й зовсім ідея про безсмертя вабила людей ще на зорі часів, починаючи від шаманів племен, що приносили жертву своїм богам у надії на дар жити вічно, до алхіміків Середньовіччя, які присвятили все своє життя, іронічно коротке на той час, пошукам філософського каменю. Навіть у наш час, хоча середня тривалість людського життя невблаганно зростає з кожним десятиріччям, науковці та винахідники не полишають бажання знайти шпарину, що дасть змогу назавжди вилучити поняття "смерть" із реалій людини, пише Daily Mail.

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Хоча мета всіх цих досліджень, винаходів і методів одна, людство настільки занурилося в гонитву за нею, що сьогодні існують десятки ідей, які кардинально відрізняються за методикою, доступністю і просто божевіллям.

Почнемо ми з нещодавньої заяви одного з колишніх інженерів Google Рея Курцвейла, який, підкріпивши свою заяву 86-відсотковою точністю всіх своїх інших пророцтв, спрогнозував, що з поточним рівнем і швидкістю розвитку технологій, ми вже зовсім скоро отримаємо наноботів — мікроскопічних роботів, здатних повертати старіння назад. Хоча це пророцтво звучить надто вже голосно, галузь електронних технологій давно увійшла в погоню за ключем до вічності. Але метод, про який буде розказано нижче, дещо відрізняється від прогнозів Курцвейла.

Безсмертя розуму у хмарі

Старт-ап із США пропонує "завантажувати" розум у комп'ютер Фото: pixabay.com

Ідею "завантаження" розуму в комп'ютери, людиноподібних роботів або навіть просто в хмару вже давно обговорюють і переслідують далеко за межами науково-фантастичних творів мистецтва, як-от роман "Нейромант" В. Гібсона та дилогія фільмів "Той, хто біжить по лабіринту".

Так, Nectome, новаторський стартап-проєкт зі США, поставили собі за мету домогтися можливості завантаження пам'яті та розуму людини в хмару. Nectome вдалося знайти спосіб збереження людського мозку аж до мікроскопічних деталей, використовуючи "високотехнологічний процес бальзамування".

Сам по собі процес є доволі цікавим, адже в ньому використовується спеціальний хімічний розчин, який, за запевненнями авторів проєкту, здатний зберігати тіло цілим і неушкодженим на сотні, і навіть тисячі років. Вишенькою на торті цієї заяви є вигляд тіла, що зберігається, що являє собою статую із застиглого скла, нібито створену божевільним скульптором. Проєкт зазиває своїх потенційних клієнтів, обіцяючи "зробити резервну копію їхнього розуму."

Але зробити копію розуму людини і навіть завантажити його в мережу не настільки важливо, як відтворення особистості з наявних даних. Ключем до цього виступає коннектома — складна мережа нейронних зв'язків у мозку, яку часто називають системою проводів мозку, до якої потрібно отримати доступ.

Nectome заявили, що мають у своєму розпорядженні спосіб бальзамувати коннектому. Але ціна можливості жити вічно досить велика, і за іронією, передбачає готовність учасників до всього, аж до евтаназії. Саме цей морально неоднозначний нюанс призвів до того, що проєкт втратив контракт із Массачусетським інститутом технологій (МІТ) у 2018 році. Тоді престижна установа заявила, що технологія перебувала лише в початковому стані та не давала жодних гарантій на успішне відтворення свідомості.

Попри серйозний крок назад, Доктор Іан Пірсон, відомий футурист, заявив, що "електронне безсмертя" буде доступне людям уже до 2050 року. Він припустив, що людський розум, пам'ять або навіть органи чуття можна спокійно підключити до зовнішніх технологій. Таким чином, замість створення своєї копії, що багато хто не вважає справжнім безсмертям, з огляду на смертність оригіналу, більша частина розуму просто працюватиме за межами фізичного мозку власника. У своєму блозі Пірсон написав: "Одного разу ваше тіло вмирає, а разом із ним зупиняється і ваш мозок". Але слідом він встиг заспокоїти нас, заявивши, що це "не буде проблемою", оскільки 99 відсотків нашого мозку продовжить працювати, підтримуваної електронними пристроями, або ж у хмарах. "Якщо ви накопичили достатньо грошей і добре підготувалися, ви підключаєтеся до андроїда, в тілі якого перебуватимете, відвідуєте похорон, а потім продовжуєте жити, як раніше, залишаючись собою, тільки з більш молодим і вдосконаленим тілом", — зробив гучну заяву футурист.

Водночас Пірсон наголосив, що не все так райдужно навіть у його версії майбутнього, адже ця форма безсмертя передбачає оренду андроїда, або ж місця в хмарі, які, найімовірніше, належатимуть великим технологічним корпораціям. Це відкриває шлях для компаній до "поневолення" співробітників після смерті, привласнивши їхній розум для роботи на інтереси перших. "Уявіть, що ваш розум скопіюють безліч разів для покриття широкого спектра ринків споживачів, а слідом він опиниться всередині роботів-домогосподарок, як UX. Кожен екземпляр вас думає, що колись був вами, кожен думає, що тепер він поневолений, щоб безкоштовно працювати на технологічну компанію".

Заморожування мозку

Коли людина вмирає, її тіло заморожують, щоб охолодити, а потім видаляють з неї всю кров та інші рідини. Фото: Alcor Life

Для кожного з нас поєднання слів "мозок" і "замороження", напевно, викликає неприємні спогади з дитинства, коли ми, будучи надто впевненими в собі, відкушували й швидко поглинали величезний шматок морозива або крижаний напій і одразу ж стикалися з суворою, льодовою і такою, що віддає болем у голові, реальністю меж нашого організму. Так ми сприймали "заморожування мозку", але у вчених і винахідників трохи інше поняття про будову і функції цього процесу.

Так, деякі компанії пропонують людям заморозити їхній мозок після смерті, щоб вони мали змогу залишатися "на зберіганні" до моменту, коли наука дійде до технологій, що дають шанс повернути мертвих до життя.

Навіть на теренах колишнього Радянського союзу функціонували компанії, що надавали такі послуги. На рахунку однієї з них був 91 заморожений клієнт, яких зберігали за температури -196°C, щоб зберегти їхнє тіло від розкладання. Ця температура досить низька, щоб зупинити всі клітинні процеси і зберегти тіло в тому вигляді, в якому воно перебувало на момент заморозки до кращих часів. Їхній мозок або навіть тіло плавають у великих резервуарах, заповнених рідким азотом. Вартість такої послуги оцінювалася в районі 28,000 доларів. Нарівні з людьми, заморожування зазнали так само 58 собак, котів, птахів, хом'яків, кроликів і шиншил.

Багато хто критикує такі послуги, називаючи їх "нічим більше, ніж комерційно вигідним бізнес-проєктом, без будь-якого наукового фундаменту", і звинувачують бізнес у грі на почуттях людей, які втратили своїх близьких, спекулюючи на надії повернути їх назад до життя. Керівники ж парирують це заявами, що це один із методів, який допомагає справлятися з втратою родичам загиблих. При цьому навіть вони не дають жодної гарантії, що технологія, здатна повернути мертвих до життя, буде розроблена в майбутньому і дасть змогу воскресити їхніх клієнтів.

Інша подібна компанія — Alcor Life Extension Foundation, існує на території США, у штаті Аризона, і має на полицях своїх морозильних камер уже 199 клієнтів станом на жовтень 2022-го року.

Ця компанія зберігає по 4 тіла в одній великій циліндричній камері. Мізки ж компанія пропонує зберігати на полицях, де вміщується до 5 екземплярів у слот для одного тіла.

Коли людина помирає, лікарям доводиться дуже швидко працювати, щоб зберегти тіло, мозок і доставити їх у камеру зберігання. Директор компанії Alcor, Макс Мор, порівняв цей процес зі збором органів, заявивши, що першим кроком є відтік крові та рідини з тіла. Потім, тіло наповнюють речовиною, схожою на антифриз, щоб запобігти кристалізації та пошкодженню клітин у процесі заморожування.

Під час заморожування вода всередині клітин може утворювати кристали льоду, які можуть спричинити механічні ушкодження і порушити структуру та функції клітини. Це може призвести до загибелі клітин або порушення їхньої активності, що може вплинути на життєздатність і якість біологічних зразків, таких як тканини або органи. Використання кріопротекторів і контрольованих протоколів заморожування може допомогти мінімізувати ризики кристалізації та підвищити успішність кріоконсервації.

Люди, які вдаються до таких послуг, часто до останнього зберігають надію одного разу возз'єднатися з близькою людиною, яка покинула їх. Так, наймолодшим клієнтом компанії Alcor стала дворічна дівчинка з Таїланду, яка раптово померла від раку мозку. Її сім'я сподівається возз'єднатися з нею в майбутньому.

Але моторошні послуги, які водночас зігрівають душу надією, приваблюють також багатих і ексцентричних особистостей. Наприклад, піонер біткоїна Хел Фінні вирішив віддати своє тіло на зберігання після смерті від ускладнень, пов'язаних з бічним аміотрофічним склерозом у 2014 році.

Навколо цієї послуги вже багато років точаться запеклі суперечки. Об'єктом критики часто стають моральні та етичні проблеми, пов'язані з нею, оскільки цій послузі вже дуже багато років, але досі немає жодного натяку на те, що нездійсненна мрія заморожених людей про безсмертя стане дійсністю. Водночас висока ціна за процедуру кріоконсервації та зберігання можуть швидко позбавити родичів замороженого останніх засобів на існування, не надаючи жодної гарантії успіху задуму. Таким чином, заявляють критики, ця процедура може не тільки не повернути до життя заморожену людину, але так само позбавити життя людей, які вклали в цю мрію останні, іноді навіть дуже потрібні їм самим, кошти.

Підливаючи масла у вогонь, директор Alcor у лютому 2020-го року сам визнав, що його компанія не має у своєму розпорядженні навіть приблизної дати появи подібних технологій. Однак, він додав, що покладає великі надії на нещодавні успіхи в галузі досліджень стовбурових клітин і вирощування органів у лабораторіях, як на галузі-піонери на шляху до технологій воскресіння.

У 2015 році доктор Майкл Гендрікс, біолог з Університету Макгілла в Канаді, заявив, що зв'язки між нервовими клітинами відповідають за особистість людини, ухвалення рішень і повсякденний настрій. Однак через відсутність відповідної технології ці клітини не можуть бути ідеально збережені в організмі, і будь-які зміни в них можуть кардинально змінити особистість людини.

Омолодження клітин

Багатьом із нас зустрічалася загадкова назва "Аксолотль", але лише деякі починали копати глибше, дізнаючись безліч цікавих фактів про цю загадкову амфібію та відкриваючи завісу таємниці над загальним інтересом до неї. Інтерес же крився в схильності амфібії до безсмертя. Так-так, аксолотль, вид саламандр, відомий своєю дивовижною здатністю до регенерації частин тіла, включно з кінцівками та спинним мозком, упродовж усього життя. Крім того, аксолотлі мають здатність залишатися в ювенільному стані протягом усього свого життя, що робить їх біологічно безсмертними. Хоча вони не безсмертні в традиційному сенсі, їхні унікальні здібності дають їм неймовірну можливість регенерувати й оновлювати своє тіло.

Існування цього створіння і багато наукових досліджень, що проводяться в галузі вивчення омолодження клітин, підштовхнули багатьох людей до вивчення можливості застосування цієї галузі в досягненні безсмертя людиною.

Ін'єкції стовбурових клітин призвели до значного наукового прориву в галузі клітинного омолодження. Стовбурові клітини мають унікальну здатність диференціюватися в різні типи клітин організму, такі як нервові, кісткові або м'язові клітини. Коли ці клітини вводяться в пошкоджені тканини, вони можуть інтегруватися в них і сприяти регенерації та відновленню.

У 2019 році дослідники Кембриджського університету регенерували втрачені серцеві м'язи та кровоносні судини у щурів. Фото: coronavirus

Останніми роками за допомогою ін'єкцій стовбурових клітин було досягнуто кілька чудових успіхів, зокрема зворотний розвиток рубцевої тканини на 40% у 11 пацієнтів, які перенесли інфаркт у 2016 році. Крім того, 2019 року дослідники Кембриджського університету успішно відновили втрачений серцевий м'яз і кровоносні судини у щурів шляхом пересадки стовбурових клітин з людського серця. Стовбурові клітини зустрічаються в усьому організмі, особливо в кістковому мозку, і здатні перетворюватися на 200 різних типів клітин, з яких складається людське тіло, щоб відновити пошкодження. Однак із віком кількість стовбурових клітин в організмі зменшується, що призводить до зниження здатності до регенерації порівняно з молодими людьми.

Плоскі черв'яки та гідри — ще одні представники істот, у яких стовбурові клітини зберігаються протягом усього життя, що дає змогу їм постійно відновлювати втрачені частини тіла.

Доктор Стівен Коен, який керує оздоровчими клініками в Каліфорнії та Лондоні, вважає, що терапія стовбуровими клітинами може бути використана для збільшення тривалості життя людини до 150 років. Його підхід передбачає введення пацієнтам екзосом — маленьких бульбашок, які природним чином виробляються стовбуровими клітинами і, як він стверджує, можуть допомогти "омолодити" органи і дати змогу людям жити довше.

В екзосомах містяться важливі білки, ліпіди, нуклеїнові кислоти та інші речовини, які, як вважається, сприяють регенеративним процесам в організмі. Нещодавні дослідження засвідчили, що підвищений рівень екзосом в організмі може поліпшити роботу мозку і зменшити крихкість, що потенційно може призвести до збільшення тривалості життя. Доктор Коен стверджує, що його технологія може бути доступна вже протягом п'яти років.

Деякі вчені вважають, що розвиток технологій, таких як зміна ДНК і пігулки для знищення "клітин-зомбі", потенційно може дозволити людям жити до 200 років. Ці "клітини-зомбі" перестають ділитися, як нормальні клітини, але натомість виділяють шкідливі хімічні речовини, ушкоджуючи та руйнуючи навколишніх. Випробування таблеток, що знищують ці клітини, вже тривають, і вчені стверджують, що вони можуть з'явитися на ринку вже через 10 років.

У 2016 році Інститут Салка в Каліфорнії провів дослідження, яке показало, що клітинне перепрограмування може стати ключем до зупинки або звернення назад старіння. Цей процес охоплює індукування експресії чотирьох генів, відомих як фактори Яманакі, які дають змогу вченим перетворити будь-яку дорослу клітину на індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (іПСК). Як і ембріональні стовбурові клітини, іПСК мають здатність необмежено ділитися і перетворюватися на будь-який тип клітин, що зустрічаються в організмі людини. Дослідники виявили, що коли клітинне перепрограмування було запущене у мишей, їхні клітини поводилися та виглядали молодше.

Дослідження, проведене в 2016 році Інститутом Солка в Каліфорнії, показало, що ключем до зупинки або звернення до старіння може бути клітинне перепрограмування Фото: возраст мыши

Воскресіння мозку

При словах про воскресіння мозку багатьом поціновувачам класики фільмів жахів на думку одразу ж спадають образи повсталих мерців з картин Ромеро або всім відома і сумна повість про чудовисько Франкенштейна. Насправді ж, на щастя, технологій, здатних повернути мертвих до життя в такому небезпечному стані для навколишніх не існує. Як, утім, не існує на цей момент і технологій, здатних воскресити мозок, у принципі. Але це не зупиняє вчених на шляху до відкриття подібної технології, адже що, як не воскресіння нашого розуму й оригінальної особистості, що зберігається в ньому, можна зазначити, як справжнє поняття безсмертя.

Розробка технології, що допомагає вивчати тривимірні мізки, може також відкрити секрет досягнення вічного життя. У 2019 році вчені з Єльського університету змогли відновити клітинну активність і кровообіг у мозку свині за чотири години після її смерті шляхом вливання в нього штучної крові, багатої на кисень.

Імунофлуоресцентне фарбування нейронів (зелений), астроцитів (червоний) та клітинних ядер (синій) в області мозку свині, що не піддавалася лікуванню через 10 годин після смерті (ліворуч) або підданої Єльській технології (праворуч) Фото: Yale School of Medicine

Доктор Ненад Сестан, нейробіолог і провідний автор дослідження, припустив, що мозок можна було б підтримувати в живому стані необмежений час із подальшим втручанням для відновлення свідомості. Однак команда доктора Сестана вирішила не використовувати ці методи, оскільки вважала наслідки незвіданими.

Використання хімічних речовин для запобігання набряку під час експериментального дослідження мозку може запобігти свідомості на невизначений час, що робить малоймовірним для команди реанімувати мозок, який все ще може думати, використовуючи їхні поточні методи.

Хоча експеримент надав новий спосіб вивчення структури та функції великого мозку ссавців у трьох вимірах, він також надає потенційні переваги в наданні допомоги лікарям у порятунку функцій мозку в пацієнтів, які перенесли інсульт, або в тестуванні нових методів лікування.

Співавтор першого дослідження Стефано Даніеле сказав, що 3D-дослідження мозку можуть розширити можливості вивчення складних клітинних взаємодій і зв'язків, які були неможливі раніше.

Вчені припускають, що в майбутньому люди зможуть знайти безсмертя, під'єднавши свій розум до штучних систем після того, як їхні природні тіла загинуть. Однак викладач етики та філософії Ноттінгем Трент Бенджамін Кертіс попередив, що це може призвести до потенційного "живого пекла" для людей, де вони будуть замкнені у вигляді розвтіленого мозку без будь-якого доступу до зовнішнього світу. Кертіс додав, що в кращому разі люди будуть змушені провести своє життя в компанії тільки власних думок.

Висновок

Хоча всі перераховані вище технології пропонують захопливі можливості для людства, вони також порушують глибокі філософські питання про природу життя, смертність і про те, що означає бути людиною.

З філософського погляду, прагнення до вічного життя порушує питання про цінність кінцевого існування і роль, яку відіграє смерть у формуванні людського досвіду. Дехто стверджує, що смерть надає життю сенс і що страх смерті спонукає нас максимально використовувати наш обмежений час. Інші стверджують, що прагнення до вічного життя — це природний людський імпульс, і що технології мають використовуватися для того, щоб допомогти нам здійснити це бажання.

Якою б не була точка зору на це питання, ясно, що прагнення до вічного життя — це глибоко людське бажання, що корениться в нашій вродженій цікавості та жадання знайти сенс і мету. Хоча технологічні досягнення нашого часу пропонують захопливі можливості, вони також нагадують нам про кінцеві межі нашого існування і про необхідність боротися з глибокими питаннями смертності та стану людини.

Раніше Фокус писав про можливе похмуре майбутнє. Деякі фахівці з майбутнього стверджують, що світ захоплять безсмертні літні мільярдери.