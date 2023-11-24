На побережье вымывает зловещие "ведьмины бутылки" с проклятьем: их советуют не открывать

У берегов Мексиканского залива то и дело находят десятки закрытых бутылок со странным содержимым, исследователи опасаются, что они могут быть небезопасны.

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Что-то странное происходит вдоль Мексиканского залива: местные жители и туристы то и дело обнаруживают на пляжах Техаса многочисленные запечатанные бутылки с весьма необычным содержимым. Можно подумать, что речь идет о посланиях в бутылках, но в действительности все немного более зловеще, пишет IFLScience.

Эти бутылки со странным содержимым получили название "ведьмины бутылки" и теперь ученые советуют держаться от них подальше и ни в коем случае не открывать. Дело в том, что "ведьмины бутылки" имеют долгую историю: в 16 и 17 веках они стали чрезвычайно популярны. Известно, что их использовали в старой форме домашней народной магии для отражения или отмены чар и колдовства.

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Предания гласят, что после открытия бутылки магия утратит свою силу, однако ученые не советуют их открывать по совсем другой причине. Дело в том, что исторически эти защитные талисманы содержали целый ряд предметов, в том числе:

железные булавки;

иглы;

ржавые гвозди;

человеческие волосы;

моча того, кто просит о защите.

Именно из-за этого содержимого ученые просят воздержаться от вскрытия "ведьминых бутылок". По словам директора HRI по взаимодействию с общественностью в Исследовательском институте Харта Джейса Таннела, ранее сотни подобных бутылок уже были обнаружены по всей Великобритании: как правило, их закапывают или прячут в стенах. Впрочем, ученые исследовали бутылки, найденные на побережье Мексиканского залива и пришли к выводу, что они, вероятно, более современны. Предполагается, что их могло принести сюда течением из Карибского бассейна и Южной Америки.

По словам Таннела, на сегодня ему уже удалось обнаружить 5 "ведьминых бутылок", однако ни одну из них он так и не открыл. Исследователь также отмечает, что не может быть на 100% уверен, что эти талисманы прибыли из США, вполне вероятно, что океанские течения могли принести их откуда угодно. Таннел также отмечает, что ни в одной из найденных им бутылок не было страшных булавок или игл, содержимое всех 5 бутылок включало лишь травы и палки.

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