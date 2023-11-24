На узбережжя вимиває зловісні "відьомські пляшки" з прокляттям: їх радять не відкривати

Біля берегів Мексиканської затоки раз у раз знаходять десятки закритих пляшок із дивним вмістом, дослідники побоюються, що вони можуть бути небезпечними.

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Щось дивне відбувається вздовж Мексиканської затоки: місцеві жителі й туристи раз у раз виявляють на пляжах Техасу численні запечатані пляшки з вельми незвичайним вмістом. Можна подумати, що йдеться про послання в пляшках, але насправді все трохи зловісніше, пише IFLScience.

Ці пляшки з дивним вмістом отримали назву "відьомські пляшки" і тепер науковці радять триматися від них якомога далі та в жодному разі не відкривати. Річ у тім, що "відьомські пляшки" мають довгу історію: у 16 та 17 століттях вони стали надзвичайно популярними. Відомо, що їх використовували в старій формі домашньої народної магії для відбиття або скасування чар і чаклунства.

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Перекази свідчать, що після відкриття пляшки магія втратить свою силу, проте вчені не радять їх відкривати із зовсім іншої причини. Річ у тім, що історично ці захисні талісмани містили цілу низку предметів, зокрема:

залізні шпильки;

голки;

іржаві цвяхи;

людське волосся;

сеча того, хто просить про захист.

Саме через цей вміст учені просять утриматися від відкриття "відьомських пляшок". За словами директора HRI із взаємодії з громадськістю в Дослідницькому інституті Гарта Джейса Таннела, раніше сотні подібних пляшок уже було виявлено по всій Великій Британії: зазвичай їх закопують або ховають у стінах. Утім, учені досліджували пляшки, знайдені на узбережжі Мексиканської затоки, і дійшли висновку, що вони, імовірно, більш сучасні. Припускають, що їх могло принести сюди течією з Карибського басейну та Південної Америки.

За словами Таннела, на сьогодні йому вже вдалося виявити 5 "відьомських пляшок", проте жодну з них він так і не відкрив. Дослідник також зазначає, що не може бути на 100% впевненим, що ці талісмани прибули зі США, цілком імовірно, що океанські течії могли принести їх звідки завгодно. Таннел також зазначає, що в жодній зі знайдених ним пляшок не було страшних шпильок або голок, вміст усіх 5 пляшок містив лише трави й палиці.

Раніше Фокус писав про салемських відьом: науковці знайшли причину, через яку стратили 20 осіб і 2 собаки.