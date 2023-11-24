"Восход Земли": как астронавты "Аполлон-8" сделали самый известный снимок планеты из космоса (фото)

Со временем изображение Земли, сделанное с орбиты Луны, стали называть фотографией века.

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В 1968 году один из астронавтов NASA запечатлел с орбиты вокруг Луны нашу планету. Сейчас это одно из самых известных изображений Земли из космоса. Какова история создания этого снимка? Об этом пишет Space.

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В декабре 1968 года трое астронавтов NASA, Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс, отправились на космическом корабле "Аполлон-8" к Луне. В результате впервые в истории космический корабль с экипажем вышел на орбиту вокруг другого небесного тела. Во время этого полета Андерс сделал впечатляющий снимок Земли из космоса, который получил название "Восход Земли" и через некоторое время его назвали фотографией века.

В декабре 1968 года трое астронавтов NASA, Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс, отправились на космическом корабле "Аполлон-8" к Луне. В результате впервые в истории космический корабль с экипажем вышел на орбиту вокруг другого небесного тела. Во время этого полета Андерс сделал впечатляющий снимок Земли из космоса, который получил название "Восход Земли" и через некоторое время его назвали фотографией века Фото: NASA

Данный полет состоялся за 8 месяцев до знаменитой первой в истории высадки человека на Луну в 1969 году, которую осуществили астронавты миссии "Аполлон-11". Но, возможно снимок "Восход Земли", как считают некоторые историки, произвел больший эффект на людей, чем посадка человека на спутник нашей планеты.

Выйдя на орбиту вокруг Луны, астронавты почти не увидели Землю. Только во время четвертого облета они смогли наблюдать нашу планету. Известно, что экипаж был застигнут врасплох таким зрелищем, ведь все свое внимание они сосредоточили на наблюдении за поверхностью Луны.

Еще до полета внутри NASA шли споры о том, какие изображения в первую очередь должны делать астронавты. Руководство настаивало на том, что в первую очередь все внимание было сосредоточено на лунной геологии и на фиксировании мест для будущей посадки на Луну. И в то же время астронавтам говорили, что если получиться, то неплохо бы получить снимок Земли из космоса, сделанный с орбиты Луны.

Официальный план миссии "Аполлон-8" предусматривал, что астронавты должны сделать снимок Земли, но это имело самый меньший приоритет. Поэтому, хотя астронавты готовились к появлению Земли, но они не ожидали, что увидят ее так скоро. Но это не помешало им воспользоваться очень удачным моментом.

Еще одно изображении Земли с орбиты Луны, сделанное астронавтом миссии "Аполлон-8"" Фото: NASA

24 декабря 1968 года Андерс стоял у бокового окна космического корабля и фотографировал кратеры на поверхности Луны, когда увидел, как Земля поднимается из-за Луны. Астронавт быстро сделал не совсем четкий цветной снимок, который получил название "Восход Земли". Но на самом деле это был уже второй снимок планеты, ведь перед этим Андерс сделал более четкую фотографию Земли, но с помощью черно-белой камеры. Позже именно эту фотографию сделали цветной, и она стала своеобразным эталонным изображением Земли из космоса на многие годы.

Как уже писал Фокус, МКС скоро упадет на Землю. Международная космическая станция прекратит свою работу через несколько лет и может оказаться так, что NASA некуда будет отправлять своих астронавтов. Когда МКС упадет на Землю, то какие станции будут находится в космосе после 2030 года?

Также Фокус писал о том, как на самом деле выглядит поверхность Венеры. Об этом можно судить по уникальным снимкам, которые были сделаны посадочными аппаратами еще в 70-е и 80-е годы прошлого века. Пока что эти фотографии остаются единственными в своем роде, ведь после этого ни один зонд не дала снимки поверхности близкой к Земле планеты.