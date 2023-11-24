"Схід Землі": як астронавти "Аполлон-8" зробили найвідоміший знімок планети з космосу (фото)

Згодом зображення Землі, зроблене з орбіти Місяця, стали називати фотографією століття.

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1968 року один з астронавтів NASA сфотографував з орбіти навколо Місяця нашу планету. Зараз це одне з найвідоміших зображень Землі з космосу. Яка історія створення цього знімка? Про це пише Space.

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У грудні 1968 року троє астронавтів NASA, Френк Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс, вирушили на космічному кораблі "Аполлон-8" до Місяця. У результаті вперше в історії космічний корабель з екіпажем вийшов на орбіту навколо іншого небесного тіла. Під час цього польоту Андерс зробив вражаючий знімок Землі з космосу, який дістав назву "Схід Землі" і через деякий час його назвали фотографією століття.

У грудні 1968 року троє астронавтів NASA, Френк Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс, вирушили на космічному кораблі "Аполлон-8" до Місяця. У результаті вперше в історії космічний корабель з екіпажем вийшов на орбіту навколо іншого небесного тіла. Під час цього польоту Андерс зробив вражаючий знімок Землі з космосу, який отримав назву "Схід Землі" і через деякий час його назвали фотографією століття Фото: NASA

Цей політ відбувся за 8 місяців до знаменитої першої в історії висадки людини на Місяць 1969 року, яку здійснили астронавти місії "Аполлон-11". Але, можливо, знімок "Схід Землі", як вважають деякі історики, справив більший ефект на людей, ніж посадка людини на супутник нашої планети.

Вийшовши на орбіту навколо Місяця, астронавти майже не побачили Землю. Тільки під час четвертого обльоту вони змогли спостерігати нашу планету. Відомо, що екіпаж був захоплений зненацька таким видовищем, адже всю свою увагу вони зосередили на спостереженні за поверхнею Місяця.

Ще до польоту всередині NASA точилися суперечки про те, які зображення насамперед мають робити астронавти. Керівництво наполягало на тому, що насамперед усю увагу було зосереджено на місячній геології та на фіксуванні місць для майбутньої посадки на Місяць. І водночас астронавтам говорили, що якщо вийде, то непогано б отримати знімок Землі з космосу, зроблений з орбіти Місяця.

Офіційний план місії "Аполлон-8" передбачав, що астронавти мають зробити знімок Землі, але це мало найменший пріоритет. Тож, хоча астронавти готувалися до появи Землі, але вони не очікували, що побачать її так скоро. Але це не завадило їм скористатися дуже вдалим моментом.

Ще одне зображення Землі з орбіти Місяця, зроблене астронавтом місії "Аполлон-8"" Фото: NASA

24 грудня 1968 року Андерс стояв біля бокового вікна космічного корабля і фотографував кратери на поверхні Місяця, коли побачив, як Земля піднімається з-за Місяця. Астронавт швидко зробив не зовсім чіткий кольоровий знімок, який отримав назву "Схід Землі". Але насправді це був уже другий знімок планети, адже перед цим Андерс зробив більш чітку фотографію Землі, але за допомогою чорно-білої камери. Пізніше саме цю фотографію зробили кольоровою, і вона стала своєрідним еталонним зображенням Землі з космосу на багато років.

Як уже писав Фокус, МКС скоро впаде на Землю. Міжнародна космічна станція припинить свою роботу через кілька років і може виявитися так, що NASA нікуди буде відправляти своїх астронавтів. Коли МКС впаде на Землю, то які станції перебуватимуть у космосі після 2030 року?

Також Фокус писав про те, який насправді вигляд має поверхня Венери. Про це можна судити за унікальними знімками, які були зроблені посадковими апаратами ще в 70-ті та 80-ті роки минулого століття. Поки що ці фотографії залишаються єдиними у своєму роді, адже після цього жоден зонд не дав знімки поверхні близької до Землі планети.