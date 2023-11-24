Наймолодший екіпаж космічної станції Китаю показав вид на Землю з космосу (відео)

Крім унікального виду на нашу планету, астронавти показали свій космічний корабель "Шеньчжоу-17", прикріплений до орбітальної станції "Тяньгун".

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Китайські астронавти, які прибули на орбітальну станцію "Тяньгун" на космічному кораблі "Шеньчжоу-17", показали, як вони вливаються в ритм життя в космосі і зняли те, чим вони займаються на орбіті. У кадр потрапила і наша рідна планета. До речі, Китай планує збільшити розмір "Тяньгун", щоб тут могли перебувати одночасно більше астронавтів і можна було проводити більше наукових експериментів, пише Space.

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Космічний корабель "Шеньчжоу-17" прибув із трьома новими астронавтами на орбітальну станцію "Тяньгун" 26 жовтня, де їх зустрів екіпаж місії "Шеньчжоу-16", який уже покинув орбіту. Ці астронавти успішно спустилися на Землю 31 жовтня.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

Уже три тижні на борту китайської станції перебувають льотчики ВПС Китаю, які тепер стали астронавтами. Командир нової місії Тан Хунбо вже бував у космосі, а Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь уперше вирушили на орбіту. Новий екіпаж космічної станції "Тяньгун" є наймолодшим в історії китайської космічний програми. Середній вік астронавтів становить 38 років.

Наймолодший екіпаж космічної станції Китаю надіслав захопливі види Землі з космосу Фото: CNSA

Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, наразі повсякденна робота астронавтів охоплює переміщення обладнання за межі космічної станції для проведення експериментів, управління обладнанням та об'єктами, а також обслуговування наукових об'єктів для довгострокових досліджень. Китайські астронавти також провели тренування з надання медичної допомоги, щоб поліпшити свою фізичну форму і відповідати вимогам життя на орбіті.

На відео, яке надіслали астронавти на Землю, показано повсякденне життя екіпажу станції "Тяньгун". Також астронавти показали, який вигляд має їхній космічний корабель, зістикований зі станцією, а також який вигляд має Земля з космосу.

Троє китайський астронавтів пробудуть на орбіті ще протягом 5 місяців. На початку 2024 року вони зустрічатимуть новий вантажний корабель "Тяньчжоу-7", який доставить припаси та необхідне для досліджень обладнання. Незабаром, як повідомляється, астронавти мають здійснити свій перший вихід у космос.

Як уже писав Фокус, Китай має намір випередити NASA в плані організації доставки зразків ґрунту з Марса на Землю. Якщо NASA планує здійснити таку доставку у 2033 році, то КНР — у 2031 році.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили нову загрозу для астронавтів, які вирушать у тривалі космічні подорожі, наприклад, на Марс. Дослідження показало, що космічне випромінювання, а також невагомість можуть дуже негативно позначитися на здоров'ї астронавтів-чоловіків.

Також Фокус писав про те, чому на фотографіях з космосу Земля виглядає як водний світ. Соціальні мережі облетів знімок, на якому наша планета виглядає так, ніби на ній не залишилося жодного шматочка суші.