Наймолодший екіпаж космічної станції Китаю показав вид на Землю з космосу (відео)
Крім унікального виду на нашу планету, астронавти показали свій космічний корабель "Шеньчжоу-17", прикріплений до орбітальної станції "Тяньгун".
Китайські астронавти, які прибули на орбітальну станцію "Тяньгун" на космічному кораблі "Шеньчжоу-17", показали, як вони вливаються в ритм життя в космосі і зняли те, чим вони займаються на орбіті. У кадр потрапила і наша рідна планета. До речі, Китай планує збільшити розмір "Тяньгун", щоб тут могли перебувати одночасно більше астронавтів і можна було проводити більше наукових експериментів, пише Space.
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Космічний корабель "Шеньчжоу-17" прибув із трьома новими астронавтами на орбітальну станцію "Тяньгун" 26 жовтня, де їх зустрів екіпаж місії "Шеньчжоу-16", який уже покинув орбіту. Ці астронавти успішно спустилися на Землю 31 жовтня.
Уже три тижні на борту китайської станції перебувають льотчики ВПС Китаю, які тепер стали астронавтами. Командир нової місії Тан Хунбо вже бував у космосі, а Тан Шенцзе і Цзян Сіньлінь уперше вирушили на орбіту. Новий екіпаж космічної станції "Тяньгун" є наймолодшим в історії китайської космічний програми. Середній вік астронавтів становить 38 років.
Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, наразі повсякденна робота астронавтів охоплює переміщення обладнання за межі космічної станції для проведення експериментів, управління обладнанням та об'єктами, а також обслуговування наукових об'єктів для довгострокових досліджень. Китайські астронавти також провели тренування з надання медичної допомоги, щоб поліпшити свою фізичну форму і відповідати вимогам життя на орбіті.
На відео, яке надіслали астронавти на Землю, показано повсякденне життя екіпажу станції "Тяньгун". Також астронавти показали, який вигляд має їхній космічний корабель, зістикований зі станцією, а також який вигляд має Земля з космосу.
Троє китайський астронавтів пробудуть на орбіті ще протягом 5 місяців. На початку 2024 року вони зустрічатимуть новий вантажний корабель "Тяньчжоу-7", який доставить припаси та необхідне для досліджень обладнання. Незабаром, як повідомляється, астронавти мають здійснити свій перший вихід у космос.
Як уже писав Фокус, Китай має намір випередити NASA в плані організації доставки зразків ґрунту з Марса на Землю. Якщо NASA планує здійснити таку доставку у 2033 році, то КНР — у 2031 році.
Також Фокус писав про те, що вчені виявили нову загрозу для астронавтів, які вирушать у тривалі космічні подорожі, наприклад, на Марс. Дослідження показало, що космічне випромінювання, а також невагомість можуть дуже негативно позначитися на здоров'ї астронавтів-чоловіків.
Також Фокус писав про те, чому на фотографіях з космосу Земля виглядає як водний світ. Соціальні мережі облетів знімок, на якому наша планета виглядає так, ніби на ній не залишилося жодного шматочка суші.