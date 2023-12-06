На странном объекте между Сатурном и Ураном происходят необычные изменения: что известно

Согласно исследованию, странное планетарное тело имеет диск из ледяной пыли, который меняет свою форму.

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Авторы исследования, опубликованного в издании The Planetary Science Journal, обнаружили, что необычное планетарное тело, которое приближается к Солнцу так же близко, как Сатурн, и удаляется так же далеко, как Уран, имеет вокруг себя диск из пыли, который меняет форму и может имитировать кольца, пишет Live Science.

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Ученые провели наблюдение за планетарным телом, принадлежащим к группе кентавров (объекты имеющие свойства астероидов и комет, находятся между Юпитером и Нептуном) под названием (2060) Хирон. Этот объект имеет диаметр 218 км, но ни один космический аппарат еще не изучал кентавров с близкого расстояния.

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Еще 12 лет назад астрономы наблюдали за объектом (2060) Хирон, когда он несколько раз блокировал свет далекой звезды таким образом, что ученые предположили существование вокруг него колец из пыли. 5 лет назад ученые провели новое наблюдение за планетарным телом, когда оно блокировало свет другой звезды. Наблюдение показало, что свет звезды был заблокирован материалом, расположенным от 300 до 400 км с каждой стороны Хирона. Ученые сделали вывод, что материал может находится на высоте от 100 до 130 км над поверхностью кентавра. Эти наблюдения подвергли сомнению предыдущие выводы о том, что у объекта имеется стабильная кольцевая система.

Ученые сделали вывод, что материал может находится на высоте от 100 до 130 км над поверхностью кентавра. Эти наблюдения подвергли сомнению предыдущие выводы о том, что у объекта имеется стабильная кольцевая система Фото: Live Science

Новые наблюдения ученых подтвердили прошлые данные, что позволило предположить о существовании у Хирона не стабильной кольцевой системы, диска из ледяной пыли, который в настоящее время меняет свою форму. Ученые обнаружили, что этот диск имеет диаметр примерно 580 км, постоянно меняется с образованием разным структур и может имитировать кольца.

Пока астрономы точно не знают, откуда взялся окружающий кентавр материал, но скорее всего он выбрасывается с поверхности планетарного тела. Это может происходить в результате таких же процессов, которые происходят на кометах, когда их кома увеличивается за счет нового материала и растет яркость. Действительно, как показали наблюдения Хирон иногда становится ярче, то есть отражает больше солнечного света.

По словам ученых, дальнейшие наблюдения должны пролить свет на то, что же на сам деле происходит вокруг странного объекта в далеком космосе.

Как уже писал Фокус, двигательный модуль, доставивший исторический индийский аппарат на Луну, вернулся на орбиту вокруг Земли. Ученые хотят проверить, каким образом можно доставить образцы лунного реголита на на нашу планету.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили в центре Млечного Пути звезду, которая прилетела сюда из другой галактики. Для этого ей пришлось преодолеть примерно 50 000 световых лет.

Напоминаем, что к астероиду Психея сейчас летит одноименный зонд NASA для того, чтобы узнать, действительно ли в этом камне очень много ценных металлов. Этот аппарат впервые использовал свои камеры для того, чтобы сделать фотографии далеких звезд, как уже писал Фокус.